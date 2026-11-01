Bagikan Ikuti GOAL di Google

Lamine Yamal mencetak dua gol saat Barcelona bangkit dari dua kekalahan beruntun dengan kemenangan telak 6-1 atas Alaves di Liga. Pelatih Hansi Flick memuji para bintang lini serangnya setelah kemenangan meyakinkan itu, sekaligus menjelaskan keputusannya menarik keluar bintang remajanya menjelang akhir pertandingan.

Iklan

Barcelona kembali ke jalur kemenangan

Yamal dan Raphinha sama-sama mencetak dua gol saat Barcelona meraih kemenangan telak 6-1 atas Alaves di Liga pada Sabtu. Fermin Lopez dan Anthony Gordon juga mencatatkan nama di papan skor dalam penampilan dominan di Camp Nou.

Kemenangan telak itu menjadi respons sempurna bagi tim asuhan Hansi Flick. Hasil tersebut datang tepat setelah rentetan 11 kemenangan mereka terhenti akibat dua kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Mariano Diaz mencetak gol hiburan bagi tim tamu menjelang akhir laga, tetapi Barcelona sudah unggul jauh berkat penampilan menyerang yang tanpa ampun.

Flick jelaskan keputusan menarik Yamal keluar

Yamal menjalani jadwal yang sangat padat musim ini, dengan menjadi starter dalam seluruh 18 pertandingan Barcelona dan Spanyol. Namun, Flick akhirnya bisa memberi pemain remaja itu istirahat singkat dengan menariknya keluar pada 20 menit terakhir melawan Alaves, ketika kemenangan sudah di tangan. Pelatih Barcelona itu menjelaskan bahwa kontribusi menentukan sang pemain sayap membuat keputusan tersebut jauh lebih mudah.

“Ketika Anda mencetak dua gol, lebih mudah untuk ditarik keluar,” kata Flick setelah menarik sang penyerang keluar untuk kali keempat saja musim ini. “Saya berbicara dengannya saat jeda. Bagi kami, bagus jika kepercayaan dirinya kembali dalam situasi satu lawan satu dan ia mendapat lebih banyak waktu serta menit bermain di babak kedua, tetapi penting juga agar ia bermain lebih sedikit menit.”

Iklan Iklan

Para pemain depan memberikan respons sempurna

Tuan rumah tidak membuang waktu untuk menunjukkan dominasi, dengan Raphinha membuka keunggulan pada awal laga. Lopez segera menggandakan keunggulan sebelum Raphinha mencetak gol ke-17-nya musim ini untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR Champions League 15.00 AVL

Yamal kemudian mencetak gol keempat sebelum turun minum, menuntaskan kerja sama apik tim dari tepi kotak penalti. Ia mencetak gol keduanya setelah jeda melalui tendangan cungkil yang sempat dianulir karena offside.

Flick sangat senang dengan kerja sama lini depannya. Ia mengatakan: “Bagi Lamine, itu pertandingan yang hebat, tetapi senang melihat kualitas serangan kami: Fermin, Rapha. Inilah yang ingin saya lihat setelah dua kekalahan tersebut. Cara kami merespons sudah bagus dan tepat.”

Iklan

Ujian berat menanti tim asuhan Flick

Setelah kembali tampil meyakinkan di Liga, Barc kini harus mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa. Aston Villa akan bertandang ke Camp Nou untuk laga penting Liga Champions pada Selasa.

Jadwal padat itu kemudian berlanjut dengan laga besar antara tim-tim papan atas pada akhir pekan depan. Skuad Flick akan bertandang menghadapi Atletico Madrid dalam duel liga yang sangat dinantikan. Dua pertandingan penting ini akan menentukan momentum klub menjelang jeda internasional mendatang.