Hansi Flick ungkap alasan bintang Barcelona Raphinha meminta diganti saat kalah dari Real Madrid di El Clasico

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Pelatih Barcelona Hansi Flick mengungkapkan bahwa Raphinha meminta diganti beberapa saat sebelum Real Madrid mencetak gol kemenangan di pengujung El Clasico. Penyerang asal Brasil itu, yang belakangan mengalami masalah cedera, benar-benar kehabisan tenaga pada menit-menit akhir pertandingan.

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Barcelona patah hati di pengujung laga

Barcelona menelan kekalahan mengecewakan 2-1 dari Madrid di Liga pada Minggu sore. Tim tersebut kebobolan gol penentu kemenangan pada menit ke-87 dan kalah dalam laga Clasico yang berlangsung ketat.

Gol yang mematahkan hati Barcelona itu tercipta hanya satu menit setelah penyerang andalan mereka, Raphinha, diganti. Penyerang asal Brasil itu tampil luar biasa di kompetisi domestik, dengan mencetak 13 gol dalam sembilan penampilan di Liga musim ini. Namun, kepergiannya dari lapangan yang sama sekali tidak terduga bukanlah keputusan taktis yang disengaja oleh sang pelatih.

Flick ungkap perubahan taktik yang batal diterapkan

Flick memiliki rencana taktis yang sama sekali berbeda untuk fase akhir pertandingan penting tersebut. Sang pelatih ingin menempatkan pemain berusia 29 tahun itu lebih ke belakang, di posisi sentral, demi mengejar kemenangan di pengujung laga. Namun, rencana menyerang itu akhirnya dibatalkan setelah Raphinha menyampaikan langsung kepada staf pelatih di bangku cadangan bahwa ia mengalami kesulitan secara fisik.

"Kami ingin memainkan Raphinha sebagai nomor 10 pada menit-menit terakhir, tetapi dia meminta kami menariknya keluar," jelas Flick dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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Jeda internasional berdampak pada kondisi Raphinha

Raphinha tidak memiliki kondisi fisik yang cukup untuk menuntaskan pertandingan domestik yang sangat menguras tenaga itu. Ia mengalami masalah cedera selama jeda internasional baru-baru ini sehingga tidak memiliki energi yang dibutuhkan. Flick mengatakan kepada awak media bahwa penyerang tersebut sudah benar-benar kelelahan ketika mendekati garis tepi lapangan dan meminta untuk diganti.

"Dia sudah tidak bisa bermain lagi," kata pelatih Barcelona itu dengan lugas saat membahas kondisi fisik pemain sayap asal Brasil tersebut pada saat-saat terakhir pertandingan.

Barcelona akan pantau kondisi Raphinha

Staf medis perlu memantau dengan cermat proses pemulihannya dari cedera yang dialami selama jeda internasional. Flick tentu sangat berharap penyerang andalannya itu dapat memulihkan energinya sepenuhnya agar mampu mempertahankan ketajamannya yang luar biasa di Liga dalam beberapa pekan mendatang.