Selain itu, Manchester United dikabarkan tertarik kepada pemain berusia 22 tahun tersebut, seperti yang baru-baru ini dilaporkan surat kabar Spanyol Mundo Deportivo.

Alasan frustrasi bek tersebut terlihat jelas dari angka-angka musim ini. Pemain yang telah tujuh kali membela timnas Spanyol itu baru mencatatkan 12 menit bermain bersama klub asal Catalunya tersebut musim ini.

Peran pemain binaan klub itu sebagai cadangan juga tidak berubah setelah jeda internasional terakhir. Saat menang 3-0 atas FC Getafe, Balde sekali lagi menghabiskan seluruh 90 menit di bangku cadangan.

Melihat perkembangan ini, menurut as transfer pada bursa transfer mendatang tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Meski minim menit bermain, bek sayap itu disebut tetap memiliki sejumlah peminat.

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Jika Balde dijual, Hansi Flick kabarnya mendesak perekrutan pemain baru

Potensi penjualan Balde juga bisa memicu reaksi berantai dalam skuad asuhan pelatih kepala Hansi Flick. Jika Balde hengkang pada musim dingin, pelatih asal Jerman itu, menurut informasi Mundo Deportivo, akan mendesak klub untuk merekrut bek tengah baru.

Pemuncak klasemen La Liga itu saat ini kekurangan pemain di posisi bek tengah, terutama sejak Andreas Christensen mengalami cedera otot. Meski belum ada kandidat transfer yang konkret, klub memiliki ruang finansial untuk mendatangkan pemain baru. Kontrak Balde yang berlaku hingga 2028 bisa membuat Barcelona memperoleh biaya transfer besar jika menjualnya.

Balde bergabung dengan akademi Barca dari rival sekota Espanyol pada 2011. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 169 pertandingan resmi bersama tim utama, dengan catatan tiga gol dan 21 assist.