Hansi Flick: "Saya senang melihat Frenkie de Jong kembali, tetapi kami masih harus membicarakan hal ini"

Atlético Madrid akan menjamu FC Barcelona dalam laga besar LaLiga pada Minggu malam. Frenkie de Jong pun berpeluang kembali mendapat tempat di starting XI.

Cedera Rodri membuat Hansi Flick harus menentukan susunan lini tengahnya. Situasi itu bisa membuka jalan bagi De Jong untuk kembali bermain di posisi tersebut setelah lama absen akibat cedera lutut.

Dua pekan lalu, De Jong kembali tampil untuk Barça dalam laga Clásico melawan Real Madrid. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti di lini tengah. Pekan lalu, saat menghadapi Deportivo Alavés, ia kembali menjadi starter, meski bermain sebagai bek tengah. Pekan ini, ia hanya mendapat 20 menit bermain melawan Aston Villa di Liga Champions.

Peluang De Jong menjadi starter di lini tengah pada Minggu terbuka setelah Rodri harus absen selama beberapa pekan akibat cedera hamstring. "Saya belum memutuskan siapa yang akan menjadi starter bersama Pedri," ungkap Flick dalam konferensi pers menjelang laga besar melawan Atlético.

"Frenkie bisa bermain di berbagai posisi dan lebih berpengalaman, bukan hanya sebagai pemain nomor enam. Marc Bernal juga sangat bagus saat tidak menguasai bola," kata Flick. "Saya senang Frenkie kembali, dan ia memberikan seratus persen dalam latihan. Namun, kami masih harus membicarakannya. Kami akan memutuskan nanti."

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR Tonton

Pertandingan Minggu ini sangat penting dalam perebutan gelar juara Spanyol karena Barcelona dan Atlético menempati dua posisi teratas di LaLiga. Kedua tim hanya terpaut dua poin.

Setelah itu, jeda internasional berikutnya segera tiba. De Jong akan bergabung dengan timnas Belanda untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia. Ia pun akan kembali bertemu Xavi.