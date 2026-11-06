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Sosok yang tak asing bagi penggemar Liga Primer Inggris terlihat di sesi latihan Barcelona pekan ini. Mantan bek Arsenal dan Valencia, Shkodran Mustafi, datang ke Ciutat Esportiva Joan Gamper. Bek tengah yang telah pensiun itu hadir untuk melihat langsung Barcelona yang tengah tampil impresif di bawah arahan Hansi Flick.

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Belajar dari rekan senegara

Mustafi mendapat undangan pribadi dari pelatih Barcelona untuk menghadiri sesi latihan tim utama, menurut SPORT. Pria berusia 34 tahun itu, yang menjuarai Piala Dunia 2014 ketika Flick terlibat dalam jajaran timnas Jerman, menghabiskan beberapa hari di Catalunya untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pelatih.

Asisten Flick, Marcus Sorg, mengajak mantan bek tengah itu berkeliling fasilitas. Kunjungan tersebut memberi Mustafi kesempatan untuk mengamati dari dekat bagaimana staf pelatih Barcelona saat ini menyusun dan menjalankan rutinitas harian mereka.

Kehadirannya di tempat latihan itu terjadi hanya 24 jam setelah Mustafi menyaksikan pertandingan akademi di kompetisi Eropa. Ia berada di tribune untuk menonton skuad Juvenil A Barcelona menghadapi Aston Villa di UEFA Youth League.

Beralih ke kursi pelatih

Getty Images

Mustafi gantung sepatu pada 2024 dan segera beralih ke dunia kepelatihan. Ia memulai babak baru kariernya bersama timnas Jerman U-17 sebelum mendapat promosi di lingkungan tim nasional.

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Ia kini menjadi asisten pelatih timnas Jerman U-21 dan bekerja langsung di bawah pelatih kepala Antonio Di Salvo. Karier kepelatihannya masih berada pada tahap awal, dan mantan pemain Arsenal itu memanfaatkan waktunya untuk mempelajari para ahli taktik elite Eropa.

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Mengamati pelatih sekaliber Flick memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi pelatih muda tersebut. Menurut laporan itu, kunjungan ini memberi Mustafi kesempatan penting untuk memahami cara kerja sebuah tim pelatih papan atas.

Tujuan populer bagi calon pelatih

Mustafi bukan nama besar pertama yang ingin belajar dari Flick tahun ini. Pada Februari, mantan pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic mengunjungi markas Barcelona bersama rekannya, Sebastian Geppert, untuk menggali wawasan dari staf pelatih klub tersebut.

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Kunjungan untuk belajar itu mendahului langkah besar dalam kariernya. Hanya beberapa bulan kemudian, Terzic ditunjuk sebagai pelatih baru Athletic Club dan membawa Geppert ke wilayah Basque sebagai asistennya.

Metode Flick menarik perhatian setelah kiprahnya yang gemilang di Spanyol. Sejak mulai menangani Barcelona pada 2024, pelatih asal Jerman itu telah meraih lima trofi dalam dua musim penuh sambil menerapkan gaya sepakbola menyerang tanpa henti.

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Ujian berat menanti di Madrid

Barcelona kembali berlaga di kompetisi domestik pada Minggu dengan bertandang ke ibu kota untuk menjalani laga penting. Tim asuhan Flick menghadapi Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam pertandingan yang sangat menentukan bagi posisi mereka di klasemen La Liga.

Duel papan atas ini akan menjadi ujian terbaru bagi pendekatan taktik intens Barcelona. Meraih hasil positif di kandang rival langsung akan sangat penting bagi Flick saat skuadnya berupaya mempertahankan momentum impresif di kompetisi domestik.