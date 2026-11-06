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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Hansi Flick sambut tamu tak terduga! Mantan bek Arsenal terlihat di sesi latihan Barcelona untuk mempelajari maestro taktik asal Jerman itu

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Sosok yang tak asing bagi penggemar Liga Primer Inggris terlihat di sesi latihan Barcelona pekan ini. Mantan bek Arsenal dan Valencia, Shkodran Mustafi, datang ke Ciutat Esportiva Joan Gamper. Bek tengah yang telah pensiun itu hadir untuk melihat langsung Barcelona yang tengah tampil impresif di bawah arahan Hansi Flick.

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Belajar dari rekan senegara

Mustafi mendapat undangan pribadi dari pelatih Barcelona untuk menghadiri sesi latihan tim utama, menurut SPORT. Pria berusia 34 tahun itu, yang menjuarai Piala Dunia 2014 ketika Flick terlibat dalam jajaran timnas Jerman, menghabiskan beberapa hari di Catalunya untuk mengembangkan kemampuannya sebagai pelatih.

Asisten Flick, Marcus Sorg, mengajak mantan bek tengah itu berkeliling fasilitas. Kunjungan tersebut memberi Mustafi kesempatan untuk mengamati dari dekat bagaimana staf pelatih Barcelona saat ini menyusun dan menjalankan rutinitas harian mereka.

Kehadirannya di tempat latihan itu terjadi hanya 24 jam setelah Mustafi menyaksikan pertandingan akademi di kompetisi Eropa. Ia berada di tribune untuk menonton skuad Juvenil A Barcelona menghadapi Aston Villa di UEFA Youth League.

Beralih ke kursi pelatih

Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images

Mustafi gantung sepatu pada 2024 dan segera beralih ke dunia kepelatihan. Ia memulai babak baru kariernya bersama timnas Jerman U-17 sebelum mendapat promosi di lingkungan tim nasional.

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Ia kini menjadi asisten pelatih timnas Jerman U-21 dan bekerja langsung di bawah pelatih kepala Antonio Di Salvo. Karier kepelatihannya masih berada pada tahap awal, dan mantan pemain Arsenal itu memanfaatkan waktunya untuk mempelajari para ahli taktik elite Eropa.

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Mengamati pelatih sekaliber Flick memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi pelatih muda tersebut. Menurut laporan itu, kunjungan ini memberi Mustafi kesempatan penting untuk memahami cara kerja sebuah tim pelatih papan atas.

Tujuan populer bagi calon pelatih

Mustafi bukan nama besar pertama yang ingin belajar dari Flick tahun ini. Pada Februari, mantan pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic mengunjungi markas Barcelona bersama rekannya, Sebastian Geppert, untuk menggali wawasan dari staf pelatih klub tersebut.

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Kunjungan untuk belajar itu mendahului langkah besar dalam kariernya. Hanya beberapa bulan kemudian, Terzic ditunjuk sebagai pelatih baru Athletic Club dan membawa Geppert ke wilayah Basque sebagai asistennya.

Metode Flick menarik perhatian setelah kiprahnya yang gemilang di Spanyol. Sejak mulai menangani Barcelona pada 2024, pelatih asal Jerman itu telah meraih lima trofi dalam dua musim penuh sambil menerapkan gaya sepakbola menyerang tanpa henti.

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Ujian berat menanti di Madrid

Barcelona kembali berlaga di kompetisi domestik pada Minggu dengan bertandang ke ibu kota untuk menjalani laga penting. Tim asuhan Flick menghadapi Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano dalam pertandingan yang sangat menentukan bagi posisi mereka di klasemen La Liga.

Duel papan atas ini akan menjadi ujian terbaru bagi pendekatan taktik intens Barcelona. Meraih hasil positif di kandang rival langsung akan sangat penting bagi Flick saat skuadnya berupaya mempertahankan momentum impresif di kompetisi domestik.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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