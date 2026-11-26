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Hansi Flick memuji penampilan Alejandro Balde dalam kemenangan 4-1 Barcelona atas Sabah di Liga Champions setelah memberi bek yang mulai tersisih itu kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini. Pujian sang pelatih menandai perubahan sikap yang mencolok terhadap pemain yang santer dikaitkan dengan kepergian dari Camp Nou pada Januari.

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Balde manfaatkan kesempatan langka di Liga Champions

Balde menunjukkan kualitasnya di Azerbaijan pada Rabu malam, mengingatkan semua orang akan kemampuannya dalam lawatan Barcelona ke Baku yang berlangsung mulus . Secara mengejutkan masuk susunan pemain inti, pemain berusia 23 tahun itu tampil penuh energi di sisi kiri dan menyumbang assist untuk gol ketiga tim tamu.

Penampilan itu datang pada momen penting dalam kariernya di klub. Setelah menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan, lulusan La Masia tersebut membutuhkan penampilan apik untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berkontribusi di bawah pelatihnya saat ini.

Flick puji mentalitas sang bek

Seusai pertandingan, Flick mengakui sulitnya bagi pemain yang jarang mendapat kesempatan untuk langsung tampil baik dalam laga Eropa. Pelatih asal Jerman itu memberikan pujian khusus kepada pemain timnas Spanyol tersebut setelah ia bermain selama 65 menit.

"Alejandro Balde bermain bagus. Menurut saya, dia tampil luar biasa," kata Flick. "Seperti yang Anda tahu, tidak mudah bagi pemain yang jarang mendapat menit bermain untuk tiba-tiba tampil dalam pertandingan seperti ini."

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Posisi Balde merosot drastis

Sebelum lawatan ke Baku, Balde hanya bermain selama 124 menit dari lima penampilan sebagai pemain pengganti musim ini. Meski telah mencatatkan 173 penampilan di tim senior Barcelona, posisinya dalam pilihan pemain merosot ketika Joao Cancelo mendominasi posisi bek kiri. Xavi Espart, yang berusia 19 tahun, juga tampil mengesankan sebelum mengalami cedera.

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Flick bahkan lebih memilih gelandang Frenkie de Jong dan Brian Farinas, yang berusia 20 tahun, untuk mengisi kekosongan di lini belakang ketimbang Balde. Para pengambil keputusan di klub juga mulai frustrasi karena kontribusinya di sepertiga akhir lapangan tidak berkembang, sementara bulan lalu Flick mempertanyakan kecocokannya dengan sistem pressing tinggi yang menuntut kerja keras.

"Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang biasanya dia butuhkan untuk memainkan permainannya, juga tidak memiliki keyakinan untuk bermain sesuai keinginan tim, dengan melakukan pressing tinggi," ujar Flick saat itu.

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Bursa transfer Januari yang menentukan menanti

Meski tampil meyakinkan, malam Balde berakhir dengan kekhawatiran setelah ia harus ditarik keluar pada babak kedua karena masalah pergelangan kaki yang memerlukan pemeriksaan medis. Barcelona berharap masalah tersebut tidak serius di tengah jadwal padat mereka.

Di luar lapangan, keputusan besar masih menanti menjelang bursa transfer musim dingin. Barcelona tetap terbuka untuk menjualnya pada Januari, sementara Manchester United sebelumnya sempat mempertimbangkan peminjaman bek sayap tersebut.

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Balde menolak hengkang pada musim panas karena merasa betah di kota kelahirannya dan ingin memperjuangkan tempatnya. Masih harus dilihat apakah satu penampilan mengesankan di kompetisi Eropa cukup untuk menyelamatkan masa depannya di Camp Nou.