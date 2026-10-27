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Pelatih Barcelona Hansi Flick memberi skuad tim utamanya libur dua hari untuk merenung dan memulihkan diri setelah kekalahan menyakitkan di El Clasico. Pelatih asal Jerman itu ingin para pemainnya memulihkan kondisi fisik dan mental setelah jadwal padat yang membuat Barcelona tersendat di berbagai ajang.

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Dua kekalahan beruntun membuat Flick memprioritaskan istirahat

Menurut media Spanyol SPORT, Flick memberikan skuad Barcelona libur dua hari setelah kalah 2-1 dari Real Madrid pada Minggu. Kekalahan itu mengakhiri awal kiprah klub Catalan tersebut tanpa kekalahan di La Liga musim ini, dengan dua gol Kylian Mbappe membuat mereka menelan hasil pahit di kompetisi domestik.

Kekecewaan di El Clasico itu datang setelah kekalahan 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Menurut laporan tersebut, Flick melihat penurunan signifikan dalam ketajaman yang biasanya ditunjukkan timnya pada kedua pertandingan itu. Karena itu, pelatih asal Jerman tersebut memilih memprioritaskan istirahat ketimbang langsung melakukan pembenahan taktik. Skuad tidak akan datang ke tempat latihan hingga Rabu agar mereka kembali dengan kondisi mental dan fisik yang lebih segar.

Yamal raih Trofi Kopa, Cubarsi prioritaskan pemulihan

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Ketika sebagian besar skuad beristirahat, upacara Ballon d'Or di London menghadirkan sedikit kendala logistik. Lamine Yamal, Joan Garcia, dan Rodri dijadwalkan menghadiri acara bergengsi itu. Namun, bek berbakat Pau Cubarsi memilih tidak ikut dalam perjalanan tersebut dan berfokus sepenuhnya pada pemulihan fisiknya di rumah.

Meski Barcelona belakangan kesulitan di lapangan, malam itu menjadi momen bersejarah bagi Yamal. Pemain muda sensasional tersebut menempati posisi ketiga dalam peringkat keseluruhan Ballon d'Or, tepat di belakang pemenang Harry Kane dan runner-up Mbappe.

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Yamal juga meraih Trofi Kopa ketiganya secara beruntun, meski ia dengan rendah hati mengalihkan pujian itu. Sang winger mengatakan penghargaan tersebut sebenarnya lebih layak diterima rekan setimnya, Cubarsi, dengan mengakui penampilan gemilang bek tengah itu serta statusnya sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia.

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Kekacauan perjalanan dan kelelahan yang meningkat mulai berdampak

Kekhawatiran Flick soal kelelahan pemain terus meningkat selama hampir dua pekan. Masalah bermula saat Barcelona hendak pulang dari pertandingan di Sevilla baru-baru ini, ketika cuaca buruk di Catalonia sangat mengganggu rencana perjalanan mereka. Skuad tertahan di dalam pesawat selama lebih dari satu jam sebelum terpaksa kembali ke hotel.

Penundaan tak terduga itu membuat waktu pemulihan tim jauh berkurang sebelum perjalanan penting mereka ke Paris untuk berlaga di kompetisi Eropa. Ditambah dengan daftar pemain cedera yang terus bertambah, jadwal yang melelahkan itu akhirnya berdampak pada skuad. Flick bersikeras bahwa beristirahat sepenuhnya secara mental, disertai kepatuhan ketat terhadap pola makan yang telah ditetapkan, adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan energi tanpa henti yang menjadi ciri penampilan mereka pada awal musim.

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Evaluasi taktik menanti jelang laga melawan Alaves

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Skuad Barcelona akan kembali ke tempat latihan pada Rabu. Setelah menjernihkan pikiran dan mengistirahatkan kaki, mereka akan langsung berfokus pada evaluasi taktik secara mendetail dan pembenahan kesalahan di lapangan yang tersingkap saat menghadapi PSG dan Real Madrid.

Flick berharap jeda singkat ini memungkinkan para pemainnya memulai kembali dengan kondisi yang benar-benar segar. Barcelona harus segera menemukan lagi ritme permainannya saat persiapan dimulai untuk laga La Liga mendatang melawan Alaves.







