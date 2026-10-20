Mundo Deportivo memperkirakan Frenkie de Jong akan bermain sebagai bek tengah untuk FC Barcelona saat menghadapi Paris Saint-Germain pada Selasa malam. Ia kemungkinan akan berduet dengan Pau Cubarsí.

De Jong diperkirakan akhirnya kembali bermain untuk Barcelona pada Selasa malam. Gelandang itu belum bermain satu menit pun sepanjang musim ini karena cedera lutut.

Menurut MD, yang memiliki informasi terpercaya, Hansi Flick akan menempatkannya sebagai bek tengah karena Eric García dan Jules Koundé tidak bisa dimainkan pada Selasa malam.

Pelatih asal Jerman itu juga telah mencoba De Jong sebagai bek tengah bersama Cubarsí dalam latihan Barcelona selama beberapa pekan terakhir.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

De Jong pernah bermain sebagai bek tengah di Ajax, tetapi belum pernah melakukannya di Barcelona.

Barça dijadwalkan menjalani pertandingan ketiga fase pertama Liga Champions pada Selasa malam. Klub itu memenangi dua laga pertamanya dan kini menempati posisi kedua berdasarkan selisih gol, di belakang lawannya, PSG.