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Pelatih Barcelona Hansi Flick membahas kemungkinan aktivitas klub di bursa transfer Januari mendatang setelah Andreas Christensen kembali mengalami cedera. Meski mengakui pembicaraan soal tambahan pemain di lini pertahanan sedang berlangsung, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa rencana tersebut tidak terkait dengan kondisi kebugaran pemain tim nasional Denmark itu.

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Flick bahas rencana memperkuat lini pertahanan

Berbicara menjelang pertandingan La Liga melawan Villarreal di Spotify Camp Nou, Flick mengakui bahwa pembicaraan internal dengan departemen olahraga rutin dilakukan seiring mendekatnya bursa transfer musim dingin. Namun, ia menegaskan bahwa gangguan fisik yang baru-baru ini dialami Christensen tidak mengubah visi jangka panjang klub untuk skuadnya.

Dengan memisahkan absennya Christensen dari strategi perekrutan, Flick mengisyaratkan bahwa setiap kemungkinan kedatangan pemain akan didasarkan pada kebutuhan kedalaman skuad secara keseluruhan, bukan reaksi tergesa-gesa terhadap absennya satu pemain. "Kami selalu membicarakannya, tetapi cedera Christensen tidak memengaruhi hal itu. Ini adalah situasi yang kami ketahui," jelas Flick, seperti dikutip Mundo Deportivo.

Christensen kembali harus menepi

Masalah kebugaran terus mengganggu musim Christensen. Masalah baru pada betis membuatnya absen dari pertandingan mendatang melawan Villarreal dan Sabah. Bek asal Denmark itu merasakan ketidaknyamanan pada otot soleus kirinya saat sesi latihan Kamis lalu, menambah daftar gangguan dalam musim yang ditandai dengan ketersediaannya yang tidak menentu. Flick menyampaikan simpati kepada mantan pemain Chelsea itu dan mengakui dampak psikologis yang dapat ditimbulkan oleh cedera berulang pada pemain profesional level atas.

"Kami harus membantunya, membuatnya memahami situasi ini, dan memberi tahu dia bahwa kami mengandalkannya ketika dia bisa bermain. Dia kecewa karena, saat kondisinya 100 persen, dia adalah salah satu bek tengah terbaik," ujar Flick.

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Mengatur beban bermain Pau Cubarsi

Absennya Christensen menambah beban bagi bintang muda Pau Cubarsi, yang telah menjadi pemain tetap di susunan pemain utama Barcelona. Flick menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik pemain remaja itu, mengingat banyaknya menit bermain yang telah ia catatkan selama dua belas bulan terakhir. Dengan Eric Garcia dan Jules Kounde tersedia sebagai pelapis, sang pelatih mempertimbangkan rotasi untuk mencegah kelelahan berlebihan di lini pertahanannya pada periode padat musim ini.

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"Cubarsi menjalani musim lalu dengan luar biasa, bermain dalam banyak pertandingan, dan kami harus menjaganya. Hanya itu yang bisa saya katakan saat ini," kata Flick, seperti dikutip Sport. Meski kontribusi pemain berusia 19 tahun itu sangat penting, staf pelatih berhati-hati agar tidak memainkannya secara berlebihan, terutama dengan jadwal Liga Champions yang akan datang. Flick menyebut setiap klub menghadapi tantangan cedera seperti ini dan menegaskan bahwa kembalinya bek-bek lain yang bisa bermain di berbagai posisi memberikan fleksibilitas taktis yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan jumlah bek tengah spesialis saat ini.

Deco dan Bojan bahas kemungkinan transfer Januari

Kemungkinan kedatangan pemain pada musim dingin belakangan menjadi perbincangan hangat di Barcelona, terutama setelah direktur olahraga Deco dan koordinator bidang olahraga Barça, Bojan Krkic, membahasnya dalam wawancara radio. Deco mengakui bahwa situasi cedera saat ini membuat jajaran pimpinan klub perlu berdiskusi dengan pelatih dan meninjau kembali rencana mereka untuk bursa transfer pertengahan musim. Direktur olahraga itu menekankan bahwa meski mereka tidak berada dalam kondisi terdesak, mereka harus cermat mengevaluasi pasar agar skuad tidak kekurangan pemain.

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"Cedera-cedera itu memang membuat kami harus berpikir dan berbicara dengan pelatih mengenai apakah kami akan masuk ke bursa transfer. Kami harus memikirkannya dengan saksama dan mempertimbangkannya," kata Deco saat tampil di Catalunya Radio.