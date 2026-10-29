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Barcelona berupaya menstabilkan situasi setelah pekan penuh gejolak yang membuat momentum mereka terhenti akibat kekalahan menyakitkan dari PSG dan Real Madrid. Skuad tim utama, bersama Hansi Flick dan staf pelatihnya, berkumpul dalam sesi mendadak untuk mempererat kebersamaan dan memulihkan kepercayaan diri menjelang rangkaian pertandingan penting.

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Para bintang Barcelona berkumpul untuk mempererat kebersamaan di tengah situasi mendesak

Barcelona belakangan menghadapi tekanan berat setelah dua hasil mengecewakan beruntun melawan PSG di Liga Champions dan Madrid di La Liga. Meski masih menjadi kandidat juara, hasil-hasil tersebut memaksa para pemain untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi arah perjalanan mereka. Situasi itu pun mendorong inisiatif penting untuk mempererat kebersamaan tim di pusat latihan klub.

Skuad utama Barcelona berkumpul kemarin bersama Flick dan seluruh staf pelatihnya dalam sebuah acara yang maknanya lebih dari sekadar makan bersama. Jauh dari sorotan media dan kritik dari luar, mereka berkumpul di Ciutat Esportiva Joan Gamper setelah menjalani sesi pemotretan komersial. Tujuannya jelas: mengembalikan perasaan positif yang sempat hilang, memperkuat kekompakan internal, dan memantapkan persatuan sebelum menghadapi jadwal berat dalam beberapa pekan mendatang.

Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi skuad, yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, untuk memulihkan kondisi emosional. Saat tim berupaya bangkit dari hasil-hasil buruk belakangan ini, orang-orang di dalam klub menyebut suasana pertemuan berfokus pada perkembangan bersama. “Ini bukan soal menghapus apa yang terjadi, melainkan menerimanya bersama-sama,” ujar sumber di klub kepada Mundo Deportivo.

Kapten Raphinha memimpin respons ruang ganti

Keputusan mengadakan acara barbeku bukanlah arahan dari petinggi klub, melainkan inisiatif para pemain agar tim tetap fokus. Kapten Raphinha, bersama Rodri, berperan penting dalam mengatur acara tersebut dan bersikeras agar skuad tetap berada di fasilitas klub demi menjaga privasi. Acara makan bersama itu berlangsung sekitar 90 menit, memberi para pemain kesempatan untuk berbincang santai tanpa tekanan latihan taktik ataupun ketegangan pada hari pertandingan.

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Flick secara konsisten menegaskan bahwa kekuatan skuad Barcelona ini terletak pada ikatan kekeluargaannya. Pelatih asal Jerman itu kerap mengatakan bahwa ruang ganti berjalan layaknya sebuah keluarga, tanpa membedakan pemain inti dan mereka yang menjalankan peran pendukung.

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Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Krisis cedera di lini pertahanan menguji keteguhan Flick

Meski acara barbeku tersebut membantu mengatasi kondisi emosional skuad, Flick masih menghadapi tantangan taktik yang besar akibat daftar pemain cedera yang terus bertambah. Lini pertahanan terkena dampak paling berat, sehingga pilihan sang pelatih terbatas saat mempersiapkan tim menghadapi fase berikutnya musim ini. Eric Garcia dan Andreas Christensen masih belum bisa bermain karena masing-masing masih menjalani pemulihan, sementara Jules Kounde berpacu dengan waktu agar bugar untuk pertandingan-pertandingan mendatang.

Tekanan di klasemen liga meningkat ketika para rival Barcelona mulai memangkas jarak. Atletico Madrid kini hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen, sedangkan Madrid tertinggal tiga poin. Flick harus menemukan cara untuk membenahi lini belakang dan memastikan timnya tidak kehilangan lebih banyak poin dalam periode yang rawan ini. Mereka tidak boleh terpeleset sekarang jika ingin mempertahankan keunggulan di puncak klasemen.

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Laga-laga krusial menanti di Camp Nou

Tantangan terdekat Barcelona mencakup tiga pertandingan bertekanan tinggi sebelum jeda internasional berikutnya dimulai. Mereka akan menjamu Alaves di Camp Nou pada 31 Oktober, disusul laga kandang melawan Aston Villa asuhan Unai Emery di kompetisi Eropa pada 3 November. Ujian terakhir dalam rangkaian ini adalah lawatan sulit ke Metropolitano untuk menghadapi Atletico pada 8 November, dalam pertandingan yang bisa berdampak besar pada persaingan gelar.

Setelah mengawali musim dengan 11 kemenangan beruntun, Flick menuntut para pemainnya kembali menampilkan permainan rapat dan tanpa henti yang menjadi ciri performa mereka pada awal musim. Sang pelatih dilaporkan frustrasi dengan menurunnya konsentrasi tim belakangan ini dan ingin mereka kembali menemukan identitas permainan.