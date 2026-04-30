Hans Kraay junior terkesan dan merekomendasikan kepada semua pencari bakat di Eredivisie: 'Dapatkan dia!'

Hans Kraay junior terkesan dengan Kévin Monzialo (FC Den Bosch). Hal itu ditunjukkan dengan jelas oleh analis yang sering menjadi sorotan tersebut pada Rabu malam di ESPN.

Den Bosch mendatangkan Monzialo ke Belanda secara gratis pada tahun 2024. Penyerang yang kini berusia 25 tahun itu telah tampil dalam 55 pertandingan resmi untuk klub asal Brabant tersebut.

Dalam pertandingan tersebut, pemain internasional Kongo ini mencetak sembilan belas gol dan tujuh belas assist. Menurut Transfermarkt, Monzialo saat ini bernilai 750.000 euro.

Di Den Bosch, penyerang ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2027. Kraay memberikan saran kepada semua pemandu bakat di Belanda. “Itulah orangnya.”

“Dia adalah penyerang yang lincah. Dia tidak memiliki kekuatan besar di kakinya, tapi dia bisa mengarahkan bola. Kontak pertamanya bagus, dia mencari rekan setim dan tahu persis ke mana harus mengarahkan bola,” kata Kraay dengan antusias.

“Jika kamu mendengarku bicara sekarang dan melihatnya sebagai pencari bakat yang belum mengenalnya, kamu pasti akan berpikir: rekrut dia! Catatannya sama sekali tidak buruk di tim yang tidak selalu bermain di sekitar kotak penalti lawan. Dia tidak perlu itu, karena dia memberikan kedalaman,” tutup Kraay.

Monzialo yang lahir di Prancis menjalani sebagian masa pembinaannya di Juventus. Melalui Swiss dan Austria, pemain berkaki kanan ini akhirnya bermain di Divisi Keuken Kampioen.