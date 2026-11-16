Hans Kraay junior tercengang dengan situasi Frenkie de Jong di timnas Belanda: "Omong kosong! Mungkin kami tak boleh mengatakan ini, tapi..."

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Hans Kraay junior mengungkapkan kekecewaannya terhadap KNVB di ESPN sesaat sebelum laga timnas Belanda melawan Jerman di Nations League. Sang analis mengecam keengganan federasi memberikan kejelasan soal alasan Frenkie de Jong batal bergabung.

"Saya baru saja mendengar bahwa dia akan bermain bersama FC Barcelona akhir pekan ini," kata Kraay junior. "Otot pinggulnya tertarik. Ya, di Belanda kami tidak boleh mengatakan itu karena privasi. Omong kosong macam apa itu?"

Analis ESPN itu heran melihat KNVB begitu merahasiakan cedera De Jong, sementara Barcelona justru mengunggah penjelasan terperinci di media sosial. "Mereka mengatakannya secara terbuka!"

"Kami juga seharusnya melakukan itu. Bukankah Anda punya kewajiban memberi tahu para pendukung setia Anda? Mereka mengikuti Anda ke berbagai penjuru negeri... Mereka tentu berhak tahu apa yang dialami para pemain Anda, bukan?" ujarnya, menyampaikan kritik kepada KNVB.

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Menurut Kraay junior, timnas Belanda akan sangat merindukan De Jong pada Senin malam. "Ketika ada pemain yang berlari menyusup ke depan, De Jong bisa mengangkat bola tepat ke dada mereka. Saat Anda mulai berlari, Anda berpikir: bolanya datang. Dan Anda bisa langsung melanjutkan. Itu yang akan mereka rindukan. Tapi, Veerman juga bisa melakukannya."

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Quinten Timber menjadi pengganti De Jong di Berlin, sebagaimana diputuskan pelatih timnas Xavi. Meski begitu, masih harus dilihat bagaimana lini tengah yang juga diisi Joey Veerman dan Tijjani Reijnders akan berpadu.

"Timber menggantikan Frenkie de Jong, tetapi dia tidak akan bermain tepat di posisi yang sama. Dia akan bermain lebih maju daripada Veerman," kata Kraay junior dengan yakin. "Veerman menjadi pemain pertama yang dituju untuk menerima operan. Quinten Timber akan lebih banyak bergerak."

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Timnas Belanda hanya bisa tersingkir dari Nations League pada Senin malam secara matematis. Untuk itu, Yunani harus mengalahkan Serbia dan Jerman juga harus menang atas Belanda dengan selisih empat belas gol.

Jika itu tidak terjadi, timnas Belanda lolos ke perempat-final UEFA Nations League. Fase gugur akan dilanjutkan pada 2026. Spanyol, Inggris, Prancis, Belgia, dan Portugal sudah lolos ke perempat-final.