Hans Kraay junior tentang pertemuan tak terduga dengan Jordi Cruijff: 'Kalau begitu, kita benar-benar sudah kehilangan DNA Ajax'

Hans Kraay jr. telah berbincang dengan Jordi Cruijff di De Toekomst, demikian tulisnya dalam kolomnya untuk Voetbal International. Analis tersebut berbincang dengan direktur teknis Ajax mengenai rencana klub asal Amsterdam tersebut, di mana ambisi mereka tidak disembunyikan-sembunyikan.

Dalam kolomnya, Kraay ditanya kapan Ajax akan kembali menjadi Ajax yang sesungguhnya. "Setelah masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, di mana hampir tidak ada permainan khas Ajax dan DNA Ajax sulit ditemukan, beberapa orang berpendapat bahwa ini akan menjadi proses yang panjang sebelum Ajax menemukan kembali DNA tersebut," tulis Kraay.

Ia kemudian menyebutkan bahwa ia telah membicarakan hal itu secara mendalam dengan Cruijff, saat ia kebetulan bertemu dengannya di kompleks latihan klub Amsterdam tersebut. Menurutnya, Cruijff sama sekali tidak memikirkan proses yang panjang: "Normal baru di bawah Jordi Cruijff adalah bahwa Ajax harus menjadi juara," kata Kraay.

Selain itu, menurut analis tersebut, gaya bermain juga dibahas, di mana Cruijff memiliki pendapat yang jelas. "Hans, kamu kan nggak suka gaya membangun serangan yang lamban itu, kan?! Nah, soal itu kita sepakat. Karena menurutku, kiper Ajax dan Barcelona hanya boleh mengoper ke bek tengah jika operan pertamanya bisa langsung ke depan. Dan membuat segitiga di kotak penalti sendiri, itu juga nggak kita lakukan di Ajax dan Barcelona."

Selain itu, direktur teknis Ajax itu memberi tahu Kraay bahwa ia tidak ingin bersikap defensif. "Mulai hari pertama kompetisi musim depan, kami akan bersaing dengan Feyenoord dan PSV. Ya, termasuk PSV. Jika kami tidak menunjukkan itu, barulah kami benar-benar kehilangan DNA Ajax. Dan tahukah kamu… aku tidak dibawa ke sini untuk mencari teman," kata Cruijff seperti yang disampaikan oleh Kraay.

Terakhir, Kraay menulis bahwa ia sangat menikmati penampilan Steven Berghuis akhir pekan ini, yang menurutnya "luar biasa hebat" mengingat semua cedera yang dialaminya. "Kamu mungkin berpikir dia butuh waktu cukup lama untuk kembali ke ritme lamanya, tapi aku melihat seorang pemain sayap kanan yang segar, ceria, dan bersemangat, yang melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh pemain sepak bola biasa dan juga mampu melakukannya," kata Kraay tentang pemain berpengalaman asal Amsterdam itu.

Ajax harus berjuang habis-habisan dalam empat pertandingan terakhir musim ini agar musim ini tidak berakhir dengan mengecewakan. Tim asuhan Óscar García saat ini berada di peringkat kelima dan harus meraih poin yang diperlukan saat menghadapi NAC Breda, PSV, FC Utrecht, dan sc Heerenveen untuk memastikan lolos langsung ke kompetisi Eropa.