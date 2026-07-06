Hans Kraay junior menyebutkan dua alasan utama mengapa Arne Slot tidak akan menjadi pelatih tim nasional Belanda: “Dia pernah mengatakan kepadaku bahwa…”

KNVB sedang melakukan pembicaraan dengan Arne Slot untuk menjadikannya pelatih kepala baru tim nasional Belanda, demikian terungkap pada hari Senin. Namun, Hans Kraay junior tidak begitu saja menerima hal itu, demikian ia sampaikan dalam kolomnya untuk Voetbal International.

Manajer Liverpool yang baru saja dipecat ini sering disebut-sebut sebagai calon pengganti Ronald Koeman di timnas Belanda. Dan menurut Kraay junior, hal itu wajar. “Namanya bahkan sangat sering disebut. Saya pun tidak akan keberatan sama sekali.”

Namun, kedatangan Slot sama sekali belum pasti. “Dia pernah mengatakan kepada saya beberapa waktu lalu bahwa setelah Liverpool, dia masih merasa terlalu muda untuk menjadi pelatih tim nasional. Dan saya rasa dia masih berpikiran seperti itu,” kata Kraay junior. Dengan usianya yang 47 tahun, Slot masih memiliki karier yang panjang sebagai pelatih klub di depannya.

“Tapi jika Nigel de Jong meneleponnya, saya tidak bisa menahan kesan bahwa dia pasti akan datang minum kopi di Zeist,” lanjut Kraay junior. “Karena Arne Slot pun memahami dan menyadari bahwa ini adalah momen terbaik sepanjang masa untuk menjadi pelatih timnas Oranje.”

Selain usia Slot yang relatif muda, masih ada ‘satu hal besar yang menjadi kendala’: biaya pelepasan yang sangat besar setelah pemecatannya di Liverpool. “Itu bukan sekadar kue isi dan beberapa peseta. Dan seperti yang sudah diketahui, banyak klub papan atas ingin langsung menarik kembali biaya pelepasan tersebut jika pelatih yang dipecat itu menemukan klub baru dalam waktu satu tahun.”

Kraay junior pun berpendapat bahwa Slot tidak akan mudah diyakinkan. Direktur Sepak Bola Elite Nigel de Jong harus berusaha keras, jika ia memang menganggap Slot sebagai kandidat utama. Nama lain yang sering disebut adalah Peter Bosz: namun, pelatih PSV itu enggan berkomentar mengenai hal tersebut.

“Ketika ditanya apakah ia akan secara tegas menolak tawaran dari Timnas Belanda, sama sekali tidak ada penolakan yang jelas keluar dari mulutnya,” kata Kraay junior. “Ia merasa senang disebut sebagai kandidat dan ketika ditanya apakah ia akan memikirkannya, ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin lagi menjawab pertanyaan tentang Timnas Belanda. Dan itu sudah cukup bagi saya.”