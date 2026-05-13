Hans Kraay junior mencoret nama calon pengganti Ronald Koeman: 'Tidak memiliki karisma seorang pelatih tim nasional'

Hans Kraay junior tidak menganggap Michael Reiziger sebagai pengganti yang tepat untuk Ronald Koeman di tim nasional Belanda. Dalam kolomnya untuk Voetbal International, kesimpulannya jelas: "Saya tidak melihat dia memiliki karisma seorang pelatih tim nasional."

Spekulasi mengenai masa depan pelatih tim nasional sudah ramai beredar, menjelang Piala Dunia musim panas mendatang. Pertanyaannya adalah apakah Koeman masih akan memimpin tim setelah turnamen final di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Dalam konteks itu, beredar rumor bahwa Nigel de Jong, direktur Sepak Bola Elite, mungkin akan mencari pengganti secara internal. Nama Reiziger pun muncul - nama itu juga sudah disebutkan di NOS Studio Voetbal awal pekan ini.

"Saya telah membaca artikel-artikel dengan Nigel de Jong minggu ini, di mana ia mengatakan bahwa belum ada pembicaraan dengan pelatih mana pun, dan bahwa Ronald Koeman memiliki kepercayaan penuh dari para pemain. Jadi, menurut Nigel de Jong, tidak ada alasan sama sekali untuk mempertanyakan posisi Koeman," kata analis ESPN tersebut.

Meskipun demikian, de Jong memberi isyarat bahwa jika Oranje tersingkir lebih awal, mungkin akan dipertimbangkan secara internal mengenai pengganti Koeman, di mana nama Reiziger secara logis muncul. Namun, bagi Kraay, mantan pelatih Jong Ajax itu bukanlah opsi.

"Dia telah tampil luar biasa di Jong Ajax, di mana dia menjadi juara di Divisi Keuken Kampioen, tampil baik bersama Jong Oranje, dan merupakan tangan kanan yang lebih dari luar biasa serta dapat diandalkan bagi Ajax yang sukses di bawah Erik ten Hag. Namun, saya tidak melihatnya sebagai pemimpin tim Oranje yang besar."

"Meskipun dia memang memiliki karier yang cemerlang sebagai pemain, memiliki pengetahuan sepak bola yang sangat luas, dan merupakan pria yang setia serta beradab, saya tidak melihat dia memiliki karisma sebagai pelatih tim nasional."