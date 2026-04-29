Hans Kraay junior dalam kolomnya untuk Voetbal International mengungkapkan siapa yang menurutnya merupakan kandidat terbaik untuk posisi direktur umum di Feyenoord. Ia juga memberikan pendapatnya mengenai Giovanni van Bronckhorst, yang namanya juga telah disebut-sebut. Ia dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk menjadi direktur teknis di klub yang saat ini menduduki peringkat kedua di VriendenLoterij Eredivisie.

Sejak Dennis te Kloese mengumumkan akan hengkang dari klub asal Rotterdam tersebut, nama Robert Eenhoorn pun ramai dibicarakan. Hans Kraay memahami hal itu dan melihatnya sebagai kandidat ideal. "Robert Eenhoorn telah bekerja dengan sangat baik di AZ bersama Max Huiberts dan ia mengambil cuti panjang setelah lebih dari sepuluh tahun, karena ia benar-benar kewalahan menerima panggilan telepon selama 168 jam per minggu," kata analis ESPN tersebut.

"Itu sangat bermanfaat baginya. Saya pikir dia adalah direktur utama yang sempurna untuk Feyenoord dan apa peduliku dengan pendapat Toon van Bodegom. "Kamu harus selalu memilih yang terbaik, bukan yang paling disukai," lanjut Kraay junior. Van Bodegom, ketua Dewan Komisaris, sebelumnya telah menyatakan bahwa dia bukan penggemar Eenhoorn. Kraay merujuk pada hal itu.

Kraay juga menyoroti peran direktur teknis, di mana nama mantan pelatih Giovanni van Bronckhorst disebut-sebut. Banyak orang punya pendapat tentang hal itu, tapi Kraay tidak sependapat.

"Saya mendengar nama Kees van Wonderen dan sekarang mendengar dari sana-sini, dari depan dan belakang, bahwa akan sangat menyenangkan jika Giovanni van Bronckhorst juga mendapat peran di Feyenoord. Tapi menurut saya itu omong kosong belaka," katanya.

"Dia boleh saja menjadi kandidat untuk posisi direktur teknis. Saya tidak tahu apakah dia mampu melakukannya, tapi jika Feyenoord menginginkannya, siapa kita untuk tidak mempercayainya," tanya Kraay dengan lantang. Mengenai kemungkinan peran lain bagi pemain yang telah 106 kali membela tim nasional itu, Kraay pun bersikap tegas dan jelas.

"Robin memiliki René Hake, Etienne Reijnen, John de Wolf, dan Brian Pinas. Dia memiliki Dick Advocaat sebagai penasihat. Lalu, mengapa harus mencari peran kecil untuk Van Bronckhorst? Jadikan dia calon direktur teknis, atau tidak sama sekali," demikian kesimpulannya.