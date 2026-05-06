Hans Kraay junior membandingkan target FC Twente dengan Frenkie de Jong dan langsung menyesalinya

Menjelang laga di babak Play-Off Keuken Kampioen antara Almere City dan De Graafschap, Teun Gijselhart mendapat pujian yang sangat tinggi dari Hans Kraay junior. Analis ESPN tersebut bahkan sempat membandingkan gelandang De Graafschap itu dengan Frenkie de Jong, namun segera menarik kembali pernyataannya.

Gijselhart yang berusia 21 tahun adalah gelandang pengatur permainan, yang melalui akademi muda AFC, AZ, dan PEC Zwolle pada pertengahan 2025 bergabung dengan De Graafschap. Di musim pertamanya, Gijselhart, yang terikat kontrak di De Vijverberg hingga pertengahan 2028, langsung membuat kesan yang mendalam.

Hanya berdasarkan statistik, kontribusi ofensif Gijselhart terbilang kurang memuaskan, dengan nol gol dan dua assist. Di sisi lain, ia telah memenangkan 182 duel, 61 tekel, dan mencatatkan 44 intersepsi. Tak ada pemain De Graafschap yang melakukannya lebih baik.

"Dia bukan pencetak gol," kata Kraay junior. "Tapi Gijselhart adalah titik tumpu pertama bagi para bek tengah. Dia memiliki dribel yang bagus, umpan-umpan pendek, umpan-umpan jauh, dan umpan-umpan terobosan."

"Dia tidak suka meluncur dan menekel, tapi dia memotong umpan, mengacaukan jalur umpan, seperti yang sering dikatakan. Jika kamu bilang: 'Frenkie ada di sini,' maka kamu berpikir: ya, Frenkie memang ada di sana."

"Saya tidak akan membandingkannya dengan Frenkie, kalau tidak kamu (pembawa acara Pascal Kamperman, red.) akan mengatakannya lagi, tapi dia juga punya itu. Bahwa dia menggunakan tubuhnya dengan baik."

"Dia tidak punya kekuatan, itu terlihat di sini," kata Kraay saat melihat beberapa cuplikan. Analis itu kemudian ditanya apakah Gijselhart 'memiliki sesuatu dari Frenkie de Jong'. "Saya sudah menyesal mengatakannya," jawab Kraay junior.

"Dia punya kemampuan menggiring bola yang luar biasa, dan kami sudah sering menunjukkannya bersama," katanya merujuk pada umpan brilian Gijselhart dengan bagian luar kaki pada awal musim ini saat melawan Jong Ajax. "Umpan dengan bagian luar kaki, titik umpan, mencari ruang kosong."

"Dia memiliki akselerasi dalam dribelnya, hal yang tidak dimiliki banyak pemain. Kamu harus benar-benar hebat sebagai gelandang jika jarang mencetak gol. Tapi Frenkie de Jong juga jarang mencetak gol dan sangat hebat."

"Saya harus hati-hati lagi, karena Anda melihat saya seolah-olah saya membandingkannya dengan Frenkie de Jong. Sama sekali tidak. Tapi dia adalah perekat di antara batu-batu. Ada banyak minat," kata Kraay. Menurut Kamperman, para pemandu bakat FC Twente akan berada di tribun pada hari Rabu untuk melihat Gijselhart.