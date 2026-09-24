Hans Kraay junior melihat akhir dari dua nama besar di tim nasional Belanda: 'Xavi menempuh jalan yang berbeda'

Hans Kraay junior melihat pelatih timnas Xavi Hernández akan menempuh jalan berbeda dalam hal penyerang dibanding pendahulunya Ronald Koeman di tim nasional Belanda. Hal itu ia sampaikan jelang Belanda - Jerman di ESPN.

Xavi pada periode internasional pertamanya sebagai pelatih timnas memilih Brian Brobbey dan Donyell Malen sebagai penyerang untuk Belanda. Ketika nama terakhir mundur karena cedera, ia memanggil Mexx Meerdink sebagai pengganti. Memphis Depay dan Wout Weghorst tampaknya tidak ia butuhkan.

“Memphis tidak dipilih, itu pertanda,” buka Kraay junior mengenai pilihan sang pelatih timnas. “Weghorst tidak dipilih, padahal dalam enam pertandingan terakhir dia mencetak lima gol. Xavi juga tahu itu.”

“Lalu yang datang adalah Malen dan Brobbey, karena dia tidak membutuhkan pinchhitter. Jika Malen kemudian juga cedera dan kamu sebagai Weghorst, yang sedang dalam performa bagus, tetap juga tidak dipanggil...”, keluh Kraay junior.

Analis nyentrik itu hanya bisa menarik satu kesimpulan. “Maka tampaknya dia akan menempuh jalan lain, tanpa Weghorst. Saya merasa itu mencolok. Saya selalu menilai Weghorst dari kualitas sepak bolanya, bukan dari hal-hal lain. Saya merasa itu patut dicatat.”

Xavi pada konferensi pers awal pekan ini memang beberapa kali ditanya soal absennya Weghorst, tetapi dia langsung menegaskan tidak ingin berbicara tentang pemain secara individual. Soal kemungkinan rencana B, dia mengatakan itu terutama bersifat ‘taktis’, tanpa targetman absolut.

Terkait absennya Memphis, top skor sepanjang masa Belanda, dia memang mau memberi sedikit penjelasan. “Itu keputusan yang paling sulit. Saya mengenalnya dengan baik. Saya punya hubungan yang baik dengannya. Tapi dia menerimanya dengan sangat baik. Reaksinya sangat dewasa dan dia sepenuhnya memahami keputusan saya. Namun pintunya tidak tertutup. Bukan untuk Memphis, juga bukan untuk siapa pun.”