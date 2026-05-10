Hans Kraay Jr.: "Saya berbicara dengan Jordi Cruijff. Dia berkata: 'Saya telah berjanji satu hal kepada ayah saya, dan itu adalah...'"

Hans Kraay junior tahu mengapa Dick Schreuder setidaknya tidak akan menjadi pelatih Ajax. Pelatih kepala NEC itu sudah lama tidak lagi menjadi pilihan, dan analis berambut panjang ini—berdasarkan percakapannya dengan Jordi Cruijff—memiliki gambaran mengapa hal itu terjadi.

“Jordi Cruijff pernah mengatakan: kami tidak akan menjalani tahun transisi. Kami harus menjadi juara tahun depan dan kami harus kembali memainkan sepak bola Ajax secepat mungkin,” kata Kraay junior dalam acara Goedemorgen Eredivisie, mengutip pernyataan sebelumnya dari direktur teknis klub asal Amsterdam tersebut.

“Jika melihat Dick Schreuder berhasil menerapkan sepak bola menyerang itu dalam enam minggu di NEC, maka pelatih yang akan ditunjuk Cruijff—dan kemungkinan besar itu adalah Míchel dari Girona—juga harus melakukan hal serupa,” kata Kraay junior.

“Dalam waktu enam minggu, dia harus membawa perubahan besar. Tapi Schreuder, dia bukan kandidat,” ujarnya. Kraay junior kemudian menceritakan percakapan singkat yang dia lakukan dengan Cruijff mengenai hal itu.

“Saya kebetulan bertemu dengannya dan dia berkata kepada saya: kita harus melanjutkan ide ayah saya. Saya telah berjanji satu hal kepadanya: bahwa saya—di mana pun saya bekerja—akan menerapkan formasi 4-3-3.”

“Dan Dick Schreuder tidak memainkan formasi 4-3-3,” kata Kraay junior. Pelatih kepala NEC itu memang selalu menggunakan sistem 3-4-2-1. Bram van Polen, yang juga hadir sebagai analis di studio ESPN, merasa ‘sayang’ bahwa Ajax tidak memilih Schreuder.

“Saya sebenarnya ingin melihatnya, permainan super menyerang di Johan Cruijff ArenA. Saya mengerti pemikiran Cruijff, tapi tetap saja,” kata ikon klub PEC Zwolle tersebut.