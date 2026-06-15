Hani terjebak dalam perangkap bintang Maroko... Kesalahan Mesir membayangi Piala Dunia 2026 dengan catatan negatif

Kurang dari seminggu menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, gol bunuh diri telah menjadi topik utama dalam turnamen ini.

Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada telah mencatat jumlah gol bunuh diri yang lebih banyak dibandingkan dengan seluruh edisi sebelumnya.

Menurut jaringan Squawka, jumlah gol bunuh diri di Piala Dunia 2026 telah mencapai 3 gol hingga saat ini, dibandingkan dengan hanya 2 gol yang tercatat selama seluruh turnamen di Piala Dunia Qatar 2022.

Edisi saat ini sejauh ini (3 gol bunuh diri) sejajar dengan edisi Piala Dunia 1974 yang diselenggarakan oleh Jerman Barat.

Bek Mesir, Mohamed Hani, menjadi korban terbaru gol bunuh diri yang terjadi secara tidak sengaja ke gawang timnas Mesir selama pertandingan imbang 1-1 yang menegangkan melawan Belgia pada Senin malam.

Sebelum Mohamed Hani, dua pemain lain juga terlibat dalam insiden serupa: Damian Bobadilla dari Paraguay melawan Amerika Serikat, dan Miro Moham dari Swiss melawan Qatar, di mana FIFA tidak mengesahkan gol penyama kedudukan untuk tim Qatar atas nama Boualem Khoukhi.

Di Piala Dunia 2022, hanya dua nama yang terjebak dalam situasi serupa: pemain Maroko Naif Akrad melawan Kanada, dan pemain Argentina Enzo Fernández melawan Australia.

Setelah Piala Dunia Rusia 2018 yang memegang rekor historis dengan 12 gol bunuh diri, Piala Dunia Prancis 1998 berada di peringkat kedua dengan 5 gol, diikuti oleh edisi 1954, 2006, dan 2014 masing-masing dengan 4 gol, lalu Piala Dunia 1974 dengan 3 gol.

Sedangkan edisi yang mencatat hanya satu gol bunuh diri adalah: 1930, 1970, 1982, 1994, sedangkan edisi yang sama sekali tidak mencatat gol bunuh diri adalah: 1934, 1950, 1958, 1962, 1990, menurut data Squawka.

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