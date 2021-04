Hancurkan Slavia Praha, Arsenal Catat Performa Tandang Terbaik Dalam 89 Tahun!

Arsenal sedang dalam performa tandang paling produktif mereka selama hampir 89 tahun terakhir setelah menang besar atas Slavia Praha di Liga Europa.

The Gunners mengunci tempat mereka di semi-final Liga Europa berkat kemenangan tandang 4-0 dalam duel leg kedua perempat-final, Jumat (16/4) dini hari WIB. Alexandre Lacazette mengemas dua gol, sementara sisanya dicetak oleh Nicolas Pepe dan Bukayo Saka.

Performa impresif di Republik Ceko itu membuat pasukan Mikel Arteta melaju dan menantang Villarreal di fase empat besar turnamen dengan keunggulan agregat 5-1, setelah sempat bermain 1-1 di leg pertama.

Kemenangan di markas Slavia tersebut juga merupakan pertandingan tandang keempat beruntun di mana tim asal London utara itu mampu mencetak tiga gol atau lebih.

Anak asuh Arteta sebelum laga ini pernah mencetak tiga gol di kandang Olympiakos di Liga Europa, serta West Ham United dan Sheffield United di Liga Primer Inggris.

4 - Arsenal have scored at least three goals in four consecutive away games in all competitions for the first time since December 1932 (a run of five). Synergy. pic.twitter.com/n8y2ugc8Mz