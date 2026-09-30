Hamza Abdul Karim salah satunya: Flick pelajari 6 rencana alternatif untuk menggantikan Raphinha

Hamza Abdel Karim, penyerang muda Barcelona, masuk dalam perhitungan pelatihnya Hans Flick sebagai salah satu opsi yang tersedia untuk menggantikan Raphinha, seandainya sang winger asal Brasil itu tidak pulih tepat waktu atau jika pelatih asal Jerman tersebut memutuskan untuk mengistirahatkannya saat menghadapi Getafe.

Raphinha mengalami cedera pada otot paha kanan, yang membuatnya harus meninggalkan pemusatan latihan timnas Brasil di Brisbane, sebelum berangkat ke Kolkata untuk menjalani laga persahabatan melawan India, dan kembali ke Barcelona guna menuntaskan program penyembuhan serta pemulihannya sebelum kembali menjalani kompetisi resmi.

Federasi Sepak Bola Brasil mengumumkan pencoretan pemain tersebut dari daftar skuad "dengan alasan pencegahan", usai pemeriksaan medis awal, dengan catatan ia akan menjalani pemeriksaan baru begitu tiba di pusat latihan Barcelona.

Seandainya pemeriksaan memastikan bahwa cedera tersebut tidak lebih dari sekadar pembengkakan, Barcelona berharap Raphinha bisa pulih sebelum menghadapi Getafe, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober.

Raphinha telah menjadi elemen yang tak tergantikan dalam susunan pemain Barcelona sejak awal musim, setelah mencetak 14 gol dan menyumbang 3 assist, serta tampil berpengaruh di 7 dari 8 laga resmi yang dijalani tim.

Namun seandainya ia tidak siap atau Flick tidak ingin mengambil risiko dengan menurunkannya, pelatih asal Jerman itu memiliki sejumlah alternatif, di antaranya Hamza Abdel Karim, yang sejauh ini baru tampil bersama tim utama selama 4 menit, sebagaimana disebutkan surat kabar "Mundo Deportivo".

Gabriel Jesus berada di urutan teratas daftar opsi yang tersedia, setelah Barcelona merekrutnya dari Arsenal dengan mahar 10 juta euro, menyusul gagalnya perekrutan Julian Alvarez.

Jesus tampil di 4 dari 5 laga resmi, tanpa memulai satu pun dari laga tersebut sebagai starter, namun ia berhasil mencetak dua gol hanya dalam 39 menit, melawan Racing dan Feyenoord.

Flick juga sebelumnya sempat mempertimbangkan untuk menurunkan Anthony Gordon di posisi penyerang murni, yaitu sebelum merekrut Jesus, sementara Karim Adeyemi termasuk di antara nama-nama yang sempat dipertimbangkan, sebelum akhirnya pemain asal Jerman itu keluar dari perhitungan sang pelatih karena ia tidak yakin untuk menggunakannya di posisi ini.

Flick juga memiliki dua opsi lain, yaitu Dani Olmo dan Fermin Lopez, karena keduanya mampu mengisi posisi penyerang dalam kondisi tertentu, terutama ketika Barcelona mencari lebih banyak pergerakan dan tekanan di lini depan.

Meski Olmo dan Fermin bukan penyerang murni, kemampuan mereka untuk bergerak tanpa bola, menekan lawan, dan menembus kotak penalti memberi mereka kemampuan untuk menjalankan peran ini saat dibutuhkan.

Adapun opsi terakhir adalah Lamine Yamal, meski saat ini kemungkinannya lebih kecil. Bintang asal Spanyol itu lebih menyukai bergerak dari sayap kanan dan berhadapan dengan para bek, namun Flick sebelumnya sempat mengkaji kemungkinan untuk menurunkannya di posisi yang lebih dalam.