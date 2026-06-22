Tim nasional Mesir menambahkan halaman baru penuh gemilang dan prestasi ke dalam catatan mereka di Piala Dunia, setelah meraih kemenangan bersejarah yang menampilkan kehebatan generasi baru para bintang, serta mencetak dua rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis, Hamza Abdel Karim (18 tahun dan 171 hari) menjadi pemain Afrika termuda dalam sejarah yang memenangkan pertandingan di ajang Piala Dunia, sehingga ia pun menjadi bintang terbaru yang bergabung dalam jajaran legenda Mesir di Piala Dunia.

Pada menit ke-76, Hamza Abdel Karim masuk menggantikan Mustafa Abdel Raouf “Zico”, sehingga menandai penampilannya yang kedua di Piala Dunia, setelah sebelumnya tampil melawan timnas Belgia dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Dalam konteks yang sama, duet tim nasional Mustafa Zico dan Mohamed Salah menorehkan prestasi bersejarah yang unik, di mana mereka menjadi dua pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam satu pertandingan saat mengenakan seragam tim nasional Mesir.

Pertandingan tersebut menampilkan performa luar biasa dari tim Mesir yang memadukan semangat para pemain muda yang ambisius dengan pengalaman internasional. Hamza Abdel Karim menunjukkan kedewasaan yang luar biasa meskipun usianya masih muda, sementara Salah dan Ziko tampil gemilang dalam koordinasi serangan mematikan yang berkontribusi langsung pada kemenangan tersebut.

Prestasi ganda ini menjadi bukti nyata perkembangan sepak bola Mesir dan kemampuannya untuk bersaing dengan kuat di level dunia, di tengah optimisme besar terhadap masa depan tim Firaun di turnamen ini.