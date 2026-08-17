Barcelona bersiap menjalani laga tradisionalnya di Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir, Senin malam, di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam sebuah pertandingan yang lebih dari sekadar laga persahabatan, karena mengusung sejumlah tajuk penting menjelang dimulainya musim baru.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa pertandingan ini merupakan ujian terakhir bagi tim Catalan sebelum membuka perjalanannya di Liga Spanyol, yang memberi tim kepelatihan pimpinan Hans Flick kesempatan terakhir untuk menilai kesiapan para pemainnya secara teknis dan fisik.

Surat kabar itu menambahkan bahwa salah satu daya tarik utama laga ini adalah pertemuan penyerang muda Hamza Abdelkarim dengan mantan timnya, Al Ahly, setelah ia bergabung dengan Barcelona, dalam sebuah pertandingan yang memiliki nuansa khusus bagi pemain Mesir tersebut.

Pertandingan ini juga akan menyaksikan penampilan perdana yang dinanti dari sejumlah rekrutan baru di hadapan para suporter Barcelona di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam acara presentasi tim untuk musim baru, sebuah momen yang berusaha dimanfaatkan klub Catalan itu untuk memperlihatkan gambaran skuadnya sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Marca" menunjukkan bahwa Flick akan memanfaatkan laga ini untuk memberikan sentuhan akhir pada aspek taktis dan fisik, setelah tim menjalani periode persiapan yang intensif, di tengah upaya Barcelona untuk menegaskan kesiapannya sebelum memulai kampanye mempertahankan gelar Liga Spanyol.

Barcelona akan menjalani pertandingan melawan salah satu klub tersukses dalam raihan gelar di Afrika, dalam sebuah ujian berat yang mereka harapkan dapat melanjutkan penampilan istimewa sebelum peluit pembuka resmi musim baru.

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