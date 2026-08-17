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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Hamza Abdelkarim yang pertama: sejumlah alasan yang menambah pentingnya duel Barcelona dan Al Ahli

Transfers
Barcelona vs Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
Elche vs Barcelona
Elche
LaLiga
H. Abdelkarim
Spanyol
Mesir

Barcelona bersiap menjalani laga tradisionalnya di Piala Joan Gamper melawan Al Ahly Mesir, Senin malam, di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam sebuah pertandingan yang lebih dari sekadar laga persahabatan, karena mengusung sejumlah tajuk penting menjelang dimulainya musim baru.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa pertandingan ini merupakan ujian terakhir bagi tim Catalan sebelum membuka perjalanannya di Liga Spanyol, yang memberi tim kepelatihan pimpinan Hans Flick kesempatan terakhir untuk menilai kesiapan para pemainnya secara teknis dan fisik.

Surat kabar itu menambahkan bahwa salah satu daya tarik utama laga ini adalah pertemuan penyerang muda Hamza Abdelkarim dengan mantan timnya, Al Ahly, setelah ia bergabung dengan Barcelona, dalam sebuah pertandingan yang memiliki nuansa khusus bagi pemain Mesir tersebut.

Pertandingan ini juga akan menyaksikan penampilan perdana yang dinanti dari sejumlah rekrutan baru di hadapan para suporter Barcelona di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam acara presentasi tim untuk musim baru, sebuah momen yang berusaha dimanfaatkan klub Catalan itu untuk memperlihatkan gambaran skuadnya sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Marca" menunjukkan bahwa Flick akan memanfaatkan laga ini untuk memberikan sentuhan akhir pada aspek taktis dan fisik, setelah tim menjalani periode persiapan yang intensif, di tengah upaya Barcelona untuk menegaskan kesiapannya sebelum memulai kampanye mempertahankan gelar Liga Spanyol.

Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
LaLiga
Elche crest
Elche
ELC
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Barcelona akan menjalani pertandingan melawan salah satu klub tersukses dalam raihan gelar di Afrika, dalam sebuah ujian berat yang mereka harapkan dapat melanjutkan penampilan istimewa sebelum peluit pembuka resmi musim baru.

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