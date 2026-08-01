Pemain Mesir Hamza Abdelkarim tampil sebagai bintang dalam laga persahabatan Barcelona melawan Birmingham, setelah mencetak dua gol untuk tim Catalan tersebut, serta menuai pujian dari Hans Flick, sebelum akhirnya merayakan dua golnya lewat sebuah pesan melalui akun media sosialnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", penyerang Mesir itu merasa terharu usai penampilannya, dan menulis melalui akun media sosialnya untuk merayakan dua golnya: "Mencetak gol dengan jersey ini adalah perasaan yang benar-benar berbeda. Kami terus bekerja sebagai satu tim."

Hamza Abdelkarim merupakan salah satu taruhan manajemen olahraga Barcelona, setelah ia bergabung pada Januari lalu dengan tim junior, menyusul penampilan istimewanya di Piala Dunia U-20.

Pemain ini menarik perhatian banyak klub, namun Barcelona bergerak lebih awal dan berhasil mencapai kesepakatan dengan Al Ahly untuk mendapatkan jasanya dengan status pinjaman disertai opsi pembelian senilai 3 juta euro, jumlah yang telah dibayarkan klub pada musim panas ini.

Sebagian dari kesepakatan ini mencakup pelaksanaan sebuah laga persahabatan, dan karena itulah tim Mesir tersebut akan ikut serta dalam Piala Joan Gamper tahun ini.



Tantangan bagi Hamza Abdelkarim adalah meyakinkan Flick untuk bertahan bersama tim utama. Para pelatih sektor junior sendiri sudah menilai bahwa ia akan menjalani sedikit pertandingan bersama tim cadangan, mengingat ia memiliki peluang besar untuk menjadi penyerang kedua di tim utama, terutama dalam kondisi bursa transfer saat ini.

Idenya adalah agar pemain ini berada dalam latihan dan atmosfer tim utama sepanjang musim.

Pemain ini membangkitkan decak kagum selama latihan-latihan awalnya dan pertandingan-pertandingan tim junior, sampai-sampai ia masuk dalam daftar skuad timnas Mesir di Piala Dunia, dan tampil di sebuah turnamen besar untuk pertama kalinya.

Hamza Abdelkarim menonjol dengan kematangannya yang tinggi, kesiapan fisik, dan kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Barcelona tidak menyimpan keraguan sedikit pun bahwa pemain ini sedang melangkah untuk menjadi bintang besar.