Hamza Abdelkarim, penyerang muda Barcelona, berbicara tentang ambisinya setelah memperpanjang kontrak dengan klub Catalan tersebut hingga tahun 2030, sembari menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mencetak gol, berkembang bersama tim, dan berkontribusi meraih gelar, terutama Liga Champions Eropa.

Hamza memberikan pernyataan kepada media Barcelona seusai upacara perpanjangan kontraknya hingga tahun 2030, membicarakan pengalamannya bersama Barca, kenangan-kenangan paling berkesan sejak masa kecilnya, penyerang favoritnya, serta kemungkinan tampil bersama tim cadangan pada musim ini.

Pengalaman "Menakjubkan"

Hamza menggambarkan apa yang dijalaninya saat ini di Barcelona sebagai "hal yang menakjubkan", seraya memuji cara para suporter memperlakukannya sejak ia tiba di klub.

Penyerang asal Mesir itu menyebutkan bahwa rekan senegaranya, Mohamed Salah, merupakan salah satu sumber inspirasi terbesar baginya, sebagai penyerang Mesir yang berhasil mencapai level tertinggi dalam sepak bola dunia.

Hamza mengungkapkan bahwa golnya di ajang Joan Gamper Trophy (melawan mantan timnya, Al Ahly Mesir) menjadi momen paling berkesan bersama Barcelona hingga saat ini. Ia juga berbicara tentang hubungannya dengan dua rekan setimnya, Roony Bardghji dan Karim Adeyemi, seraya menegaskan adanya kecocokan khusus di antara mereka di dalam ruang ganti.

Mengenai jenis gol yang paling ia sukai untuk dicetak, ia berkata: "Saya lebih memilih mencetak gol kemenangan di menit terakhir daripada mencetak hat-trick, selama hat-trick itu tentu saja tidak berujung pada kemenangan."

Barcelona Sejak Kecil

Hamza Abdelkarim mengenang salah satu kenangan paling berkesan bersama Barcelona saat ia masih kecil, dengan berkata: "Saya menonton kemenangan besar atas Paris Saint-Germain bersama saudara saya di rumah, dan itu adalah kenangan pertama saya tentang Barcelona ketika saya masih kecil. Dan ketika saya tahu klub ingin merekrut saya, hal itu sangat menggembirakan bagi saya."

Panutan Para Penyerang

Pemain Barcelona itu berbicara tentang para penyerang terbaik yang menjadi rujukannya, dengan berkata: "Ada banyak penyerang bagus. Saya ingin menikmati hal ini. Ada penyerang-penyerang hebat di seluruh dunia yang bisa dijadikan pelajaran, dan saya berusaha melakukannya."

Mengenai perannya di dalam Barcelona, Hamza menegaskan bahwa tugas utamanya adalah mencetak gol, seraya menambahkan: "Saya seorang penyerang dan saya ingin mencetak gol, tentu saja. Ada pemain lain yang mencetak gol, seperti Raphinha dan Lamine, tetapi kontribusi saya adalah mencetak gol."

"Haaland dari Sungai Nil"

Penyerang asal Mesir itu berbicara tentang perbandingan dirinya dengan pemain Norwegia, Erling Haaland, sambil tersenyum: "Haaland adalah penyerang hebat, luar biasa dalam mencetak gol dan dalam berada di tempat yang tepat untuk mencetaknya. Kita selalu bisa belajar dari para pemain besar dengan mengamati cara mereka bermain. Dan saya senang jika mereka menjuluki saya Haaland dari Sungai Nil."

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Impian Barcelona

Hamza berbicara tentang hubungannya dengan klub dan ambisinya untuk mengembangkan diri, seraya menegaskan: "Merupakan sebuah impian untuk berada di klub ini dan membelanya. Menit bermain adalah keputusan pelatih dan saya menghormatinya. Saya bekerja setiap hari untuk berkembang. Saya butuh waktu untuk menjadi lebih baik dan membantu tim. Saya tahu menit bermain itu akan datang, dan saya harus siap ketika waktunya tiba."

Liga Champions Lebih Dulu

Hamza menjelaskan: "Saya ulangi, saya ingin mencetak gol dan memenangkan gelar, terutama Liga Champions Eropa. Namun, saya lebih suka berbicara tentang tujuan daripada impian, karena saya memandangnya dengan cara demikian."

Abdelkarim menempatkan gelar Liga Champions Eropa sebagai tujuan utamanya bersama tim, mengingat gelar benua tersebut belum masuk ke lemari trofi tim sejak 2015.

Hamza berusia 18 tahun, dan ia memandang bahwa persoalan tampil bersama tim utama atau tim cadangan harus dikaitkan dengan perolehan menit bermain yang membantunya berkembang.

Ia berkata: "Saya tidak tahu apakah saya akan bermain bersama tim kedua. Saya rasa itu bukan sesuatu yang tidak boleh saya lakukan, dan saya tidak perlu merasa malu jika bermain bersamanya. Sangat penting untuk mendapatkan menit bermain, mencetak gol, berlatih bersama tim utama, dan membuktikan diri di dalam lapangan, baik bersama tim utama, tim cadangan, maupun timnas. Saya bekerja setiap hari untuk itu."

Tugas yang Jelas

Mengenai perkembangannya yang pesat dan kedatangannya ke tim utama, Hamza berkata: "Ini adalah impian, seperti yang selalu saya katakan, untuk sampai ke sini, dengan keinginan memenangkan banyak gelar dan berkontribusi dengan mencetak gol, karena itulah peran saya sebagai penyerang."

Ia menyebutkan bahwa masih banyak aspek yang bisa ia kembangkan, seraya menambahkan: "Saya punya aspek-aspek yang perlu saya tingkatkan, ya, dan ada hal-hal yang saya lakukan dengan baik dan masih bisa saya kembangkan. Gaya bermain Barcelona berbeda dari tim mana pun, dan saya sedang dalam tahap beradaptasi dengannya serta menjadi lebih baik dari hari ke hari."

Target Musim Ini

Hamza menutup pembicaraannya dengan menetapkan ambisi pribadinya pada musim ini, dengan berkata: "Mencetak gol untuk tim, bekerja dan berkembang bersama kelompok ini. Saya seorang penyerang dan saya ingin membantu tim dengan mencetak gol."

Hamza berupaya mencetak gol resmi pertamanya bersama Barcelona, setelah ia mencetak 4 gol dalam laga-laga persahabatan bersama tim sebelum musim ini dimulai.

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