Barcelona bersiap melakukan penyesuaian pada kontrak sejumlah pemain mudanya, dalam langkah yang bertujuan mengamankan masa depan talenta-talenta yang kian penting di dalam skuad utama di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, menyusul perpanjangan kontrak pemain Mesir Hamza Abdelkarim hingga 2030.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa manajemen Barcelona telah mulai bergerak untuk menyesuaikan kontrak Marc Bernal, Gerard Martin, Xavi Espart, dan Brian Fariñas, sesuai dengan peran baru dan meningkatnya nilai mereka di dalam tim.

Menurut surat kabar tersebut, negosiasi sudah dimulai dengan perwakilan Marc Bernal yang berusia 19 tahun, meski terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2029, dan kontraknya saat ini memuat klausul pelepasan senilai 500 juta euro.

Barcelona juga berupaya memperbaiki kontrak Gerard Martin, yang berlaku hingga 2028, dengan memperpanjangnya beberapa tahun, di samping menaikkan gajinya dan meningkatkan nilai klausul pelepasannya.

Rencana klub juga mencakup penyesuaian kontrak Xavi Espart dan Brian Fariñas, setelah kedua pemain itu mampu memaksakan diri masuk perhitungan skuad utama sepanjang musim ini. Espart yang berusia 19 tahun berhasil mendapatkan ruang lebih besar bersama tim, meski masih menerima gaji yang mendekati gaji para pemain tim cadangan.

Adapun Brian Fariñas yang berusia 20 tahun, Flick memutuskan untuk mempertahankannya di dalam skuad utama menyusul cedera Frenkie de Jong, yang memperkuat posisinya di dalam grup, di tengah perkiraan bahwa kontraknya dengan Barcelona akan diperpanjang hingga 2031.

Langkah-langkah ini dilakukan dalam kerangka upaya Barcelona untuk mengamankan kontrak talenta-talenta muda terbaiknya, setelah sejumlah nama beralih dari elemen menjanjikan menjadi pemain berpengaruh dalam perhitungan skuad utama di bawah asuhan Flick.