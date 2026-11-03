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Hamza Abdelkarim di Bangku Cadangan: Dua Perubahan dalam Susunan Resmi Barcelona untuk Hadapi Aston Villa

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Champions League
H. Flick
Spanyol
Inggris
Jerman

Pertandingan di Liga Champions Eropa

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi Aston Villa, malam ini Selasa, di Stadion Camp Nou, pada pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Flick menurunkan Gerard Martin menggantikan Frenkie de Jong dan Anthony Gordon menggantikan Karim Adeyemi, dibandingkan dengan susunan pemain utama yang bermain pada laga melawan Alaves di LaLiga.

Berikut susunan pemain Barcelona:

Joan Garcia, Fariñas, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Gordon, dan Raphinha.

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  Pemain cadangan Barcelona: Szczesny dan Livakovic, Guillem Victor dan Balde serta Alex Campos, De Jong, Gavi, serta Bernal dan Oriol Guren, Adeyemi, Gabriel Jesus dan Hamza Abdelkarim.

  Di sisi lain, pelatih kepala Aston Villa, Unai Emery, mengumumkan susunan pemain timnya sebagai berikut:

Suzuki, Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen, Kamara, Joao Gomes, McGinn, Buendia, Manzambi dan Jackson.

 

 

 

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