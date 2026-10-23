Semua mata tertuju pada El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, bukan hanya karena perebutan poin, tetapi juga karena tantangan khusus yang menanti 6 pemain yang menantikan penampilan perdana di laga paling terkenal di dunia, dengan peluang untuk masuk ke dalam catatan sejarah yang hanya memuat nama-nama besar jika mereka berhasil merobek gawang lawan.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Xavi Espart, Rodri, Jordan, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, dan Hamza Abdelkarim berambisi mencatatkan penampilan perdana mereka di El Clasico, di tengah kemungkinan bergabung dengan daftar pemain yang mencetak gol di laga pertama mereka melawan Real Madrid dengan kostum Barcelona.

Pentingnya tantangan ini tidak hanya terbatas pada torehan pribadi, sebab kemenangan bisa memberikan dorongan penting bagi Barcelona dalam perburuan gelar La Liga, sementara mencetak gol dalam penampilan perdana melawan rival tradisional akan tetap menjadi pencapaian luar biasa dalam karier seorang pemain.

Daftar yang hanya bisa dimasuki pemilik torehan pertama

Laga-laga El Clasico sepanjang dekade telah menyaksikan kemunculan sejumlah legenda Barcelona yang tidak membutuhkan waktu lama untuk meninggalkan jejak mereka melawan Real Madrid.

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Pada abad kedua puluh satu, Samuel Eto'o dan Ronaldinho mencetak gol dalam kemenangan Barcelona dengan skor telak 3-0 pada musim 2004-2005, kemudian Lionel Messi mencuri perhatian pada musim 2006-2007 dengan mencetak hat-trick bersejarah dalam hasil imbang kedua tim 3-3.

Pada musim 2009-2010, Zlatan Ibrahimovic mencetak gol kemenangan 1-0, sebelum Neymar mencetak gol di penampilan perdananya di El Clasico liga pada musim 2013-2014, ketika Barcelona menang 2-1.

Daftar berlanjut dengan Arturo Vidal, yang mencetak gol dalam kemenangan besar 5-1 pada musim 2018-2019, kemudian Sergio Aguero dan Ilkay Gundogan, yang keduanya merobek gawang di penampilan perdana mereka meski Barcelona kalah dengan skor 1-2 di kedua pertandingan.

Ferran Torres juga mencetak gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu, pada musim 2021-2022.

Dari Maradona hingga Romario: nama-nama yang mengukir sejarah

Daftar ini tidak berhenti pada bintang-bintang era modern, tetapi membentang hingga nama-nama abadi dalam sejarah klub Catalan.

Pada musim 1978-1979, pemain Austria Hans Krankl mencetak satu-satunya golnya di stadion Barcelona melawan Real Madrid selama musim pertamanya bersama tim.

Pada musim 1981-1982, Bernd Schuster dan Kenny Dalglish mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas tim Kerajaan, sebelum Diego Maradona meninggalkan jejaknya pada musim berikutnya, dengan mencetak gol pertama dalam kemenangan Barcelona dengan skor yang sama.

Adapun Gary Lineker, ia mempersembahkan salah satu awal paling menonjol pada musim 1986-1987, ketika ia mencetak hat-trick ke gawang Real Madrid, sementara Ronald Koeman menyumbang dua gol dari titik penalti dalam kemenangan 3-1 pada musim 1989-1990.

Pada era "Dream Team", Romario menancapkan namanya dalam ingatan para suporter selama kemenangan bersejarah 5-0, berkat aksi gocekannya yang terkenal "ekor sapi" di depan bek Alkorta.

Miho Kodro juga tampil gemilang dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 pada musim 1995-1996, sebelum Ronaldo Nazario melanjutkan mengukir namanya dalam sejarah El Clasico pada musim berikutnya, kemudian Sonny Anderson mencetak gol dalam kemenangan 3-0 pada musim 1997-1998.