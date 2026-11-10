Barcelona menerima pukulan telak di level tim cadangannya, setelah rentetan cedera dan panggilan internasional menyebabkan krisis serius di dalam skuad, menjelang laga yang dinanti melawan Girona B, yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang, dalam kompetisi Divisi Dua Spanyol.

Berbagai absen tersebut membuat pelatih Giuliano Belletti kehilangan 22 pemain, terdiri dari 8 pemain akibat cedera dan 14 lainnya karena bergabung dengan tim nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong klub Katalan itu untuk menghubungi Federasi Sepakbola Spanyol guna meminta penundaan laga, di tengah kesulitan menyediakan jumlah pemain yang cukup untuk menjalani pertandingan, menurut surat kabar Katalan "Mundo Deportivo".

Saat ini tim cadangan Barcelona hanya memiliki sembilan pemain, yaitu Bonfill, Unstein, Javi Castro, Jariba, Dani Avila, Katowicz, Diarra, Kochen, dan Alex Gonzalez, di samping dua pemain dari tim muda, yaitu Arjemi dan Jestao.

Landry Farre dan Guillem Victor bergabung dengan daftar pemain cedera yang mencakup Eder Aller, Shane Kluivert, Pedro Villar, Juan Hernandez, Patricio Pacifico, dan Sama Nomoko, yang mendekati akhir fase pemulihan dan kembali ke lapangan.

Pertandingan berikutnya BAR Segunda Federacion 12.00 GIR

Cedera-cedera ini menambah kesulitan posisi Belletti, terutama karena bersamaan dengan periode jeda internasional yang membuat tim kehilangan sejumlah besar elemen utamanya, baik karena keikutsertaan bersama tim nasional muda maupun tim nasional senior.

14 pemain internasional absen membela Barcelona

Di level panggilan internasional, Iker Rodriguez, Alex Campos, Pedro Rodriguez, dan Jony Hernandez bergabung dengan timnas Spanyol U-19, sementara Ibrima, Raul Exposito, Papa Kuroma, Sergi Mayans, Jordi Pizquer, Ibrima Toukara, Iyo Martinez, dan Roberto Tomas ikut serta dalam Piala Dunia U-17, sedangkan Caicedo bergabung dengan timnas Ekuador, dan Aziz Issa dengan timnas Ghana.

Barcelona Atletic juga kehilangan jasa penyerang Mesir Hamza Abdelkarim, yang terdaftar dalam skuad tim utama, namun bermain bersama tim cadangan, setelah ia menerima panggilan untuk bergabung dengan timnas senior Mesir.

Krisis ini datang pada momen penting bagi Barcelona Atletic, yang menampilkan hasil-hasil istimewa pada musim ini, dan memuncaki klasemen Grup Dua Divisi Dua Spanyol dengan raihan 25 poin.

Tim Katalan itu unggul empat poin atas Terrassa yang menempati posisi kedua, lima poin atas Espanyol B, dan enam poin atas Girona B, lawan mereka berikutnya, yang membuat laga ini memiliki arti penting dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen, di tengah keinginan Barcelona untuk mempertahankan posisinya.