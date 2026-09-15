Hamza Abdelkarim Buka Suara: Benarkah Negosiasi Perpanjangan Kontrak jadi Penyebab Minimnya Menit Bermainnya di Barcelona?

Hamza Abdel Karim, penyerang muda Barcelona, berbicara tentang ambisinya bersama tim pada musim ini, sembari menegaskan keinginannya untuk mencetak gol sebanyak mungkin dan terus berkembang di skuad klub Katalan tersebut.

Barcelona beberapa hari lalu mengumumkan perpanjangan kontrak Hamza Abdel Karim hingga tahun 2030, sementara pemain asal Mesir itu hari ini, Selasa, menandatangani kontraknya dalam sebuah seremoni resmi yang berlangsung di markas klub Katalan tersebut.

Saksikan seremoni perpanjangan kontrak

Hamza Abdel Karim mengatakan, dalam seremoni perpanjangan kontraknya sebagaimana diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo": "Saya ingin mencetak gol untuk tim, serta bekerja dan berkembang bersama kelompok ini. Saya seorang penyerang dan saya ingin membantu tim dengan mencetak gol."

Mengenai peluang Lamine Yamal dan Rodri memenangi Ballon d'Or, Hamza berkata: "Ada banyak pemain di tim yang bisa memenangkannya, dan mereka akan pantas mendapatkannya. Namun kita semua akan sepakat bahwa kemenangan Lamine akan sangat layak. Saya sangat senang bisa bermain bersamanya setiap hari."

Impian Camp Nou

Penyerang Barcelona itu turut menyinggung kemungkinan bermain di final Liga Champions Eropa tahun 2029 di Stadion Camp Nou, dengan mengatakan: "Itu akan menjadi hal yang luar biasa, sulit dipercaya bisa bermain di final pada 2029, terutama ketika saya melihat piala-piala yang ada di ruangan ini. Namun fokus saya tertuju pada tahun ini, dan persiapan untuk Liga Champions Eropa musim ini."

Hamza memuji dukungan yang ia terima dari staf pelatih sejak kedatangannya ke tim utama, dengan menjelaskan: "Saya merasakan dukungannya sejak hari pertama, begitu pula dukungan seluruh anggota staf pelatih. Ruang ganti seperti sebuah keluarga. Mereka mencari cara untuk meningkatkan performa saya dan membantu perkembangan saya. Saya memiliki keinginan besar untuk datang berlatih setiap pagi."

Saya tidak takut pada tekanan

Mengenai besarnya perhatian yang ia dapatkan di negaranya, Mesir, ia berkata: "Saya tidak menganggap hal itu sebagai tekanan, melainkan sebuah kepercayaan. Saya merasa bangga terhadap warga negara saya karena dukungan mereka kepada saya, dan saya berusaha membuat mereka semakin bangga terhadap saya melalui performa saya."

Minim tampil

Hamza menolak mengaitkan minimnya menit bermain dibandingkan rekannya Xavi Espart dengan negosiasi perpanjangan kontraknya, dengan mengatakan: "Saya tidak menganggap saya bermain lebih sedikit darinya karena persoalan perpanjangan kontrak saya. Espart menjalani musim panas yang luar biasa, itulah sebabnya ia bermain. Saya tidak menganggap hal itu berkaitan dengan negosiasi perpanjangan kontrak saya, meskipun ada orang-orang yang mengatakan demikian."

Hamza Abdel Karim baru bermain bersama tim utama Barcelona di level resmi hanya beberapa menit.

Sejumlah laporan mengklaim bahwa hal itu disebabkan oleh rencana yang dijalankan staf pelatih Barcelona agar Hamza tidak bermain dan bersinar sebelum perpanjangan kontraknya, yang dapat berujung pada kepindahannya ke klub lain, terlebih dengan klausul pembelian yang lemah dalam kontrak lamanya (15 juta euro), sebelum naik menjadi 150 juta euro dalam kontrak baru.

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