Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk laga melawan Al Ahly Mesir dalam ajang persahabatan Piala Joan Gamper, di Stadion Camp Nou, Rabu malam ini.

Flick menurunkan penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, untuk menghadapi mantan timnya untuk pertama kali, setelah bergabung dengan klub Catalan itu pada bursa transfer musim dingin lalu.

Hamza Abdel Karim bermain sebagai penyerang tengah, di depan duet Lamine Yamal dan sang kapten baru, Raphinha.

Laga melawan Al Ahly ini menjadi penampilan perdana Yamal sebagai pemain inti dalam pertandingan persiapan untuk musim 2026-2027.

Pelatih asal Jerman itu tidak menurunkan satu pun pemain yang baru bergabung dengan Barca dalam susunan pemain inti untuk laga tersebut, karena Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bissio, dan tentu saja Rodri yang bergabung kemarin Selasa, sama-sama absen.

Barcelona memulai musimnya dengan menghadapi Elche pada Minggu mendatang di pekan kedua Liga Spanyol, setelah laga melawan Athletic Bilbao pada pekan pembuka ditunda.

Sementara itu, Al Ahly bermain melawan El Sharqia Enppi pada hari yang sama di pekan pertama Liga Mesir.

Susunan pemain lengkap Barcelona:

Penjaga gawang: Juan Garcia.

Lini belakang: Alejandro Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Jules Kounde.

Lini tengah: Marc Casado, Marc Bernal, Fermin Lopez.

Lini depan: Lamine Yamal, Raphinha, Hamza Abdel Karim.

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