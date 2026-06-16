Hamza Abdel Karim berbicara tentang penampilannya sebagai pengganti Mohamed Salah

Hamza Abdel Karim, penyerang tim nasional Mesir, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa setelah memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia, setelah tampil dalam laga melawan Belgia yang berakhir imbang 1-1 pada laga pembuka perjalanan tim Mesir di Piala Dunia 2026.

Hamza Abdel Karim masuk pada babak kedua, setelah pelatih kepala Hossam Hassan memasukkannya menggantikan kapten tim, Mohamed Salah, dalam salah satu momen paling menonjol dalam pertandingan tersebut bagi penyerang muda ini.

Hamza Abdel Karim mengatakan dalam wawancara dengan saluran "BeIN Sports": "Kita harus fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang dan meraih tiga poin, tetapi bagi saya, perasaan saya tak terlukiskan setelah masuk menggantikan Mohamed Salah."

Pemain muda Barcelona itu menambahkan bahwa timnas Mesir tampil kuat melawan Belgia, sambil menegaskan bahwa fokus para pemain kini tertuju pada pertandingan-pertandingan mendatang guna memperkuat peluang lolos ke babak selanjutnya.

Penampilan Hamza Abdel Karim menandai debutnya di Piala Dunia, memulai perjalanan Piala Dunianya dalam pertandingan besar melawan salah satu tim terkuat Eropa.

Timnas Mesir berhasil meraih satu poin dari pertandingan pertamanya di Grup G, setelah bermain imbang 1-1 dengan Belgia, sehingga menempati posisi pertama bersama dengan "Setan Merah".

Tim Firaun bersiap menghadapi laga penting melawan Selandia Baru di putaran kedua, di mana tim Mesir berupaya meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, serta menghidupkan kembali harapan untuk lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya.

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