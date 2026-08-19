Barcelona menutup persiapan mereka menghadapi musim baru 2026-2027, Rabu malam ini, dengan menghadapi Al Ahli dalam ajang Piala Joan Gamper di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam sebuah laga yang juga akan menyaksikan pengenalan skuad tim kepada para suporter, meski bursa transfer belum ditutup secara resmi hingga saat ini.

Hansi Flick akan tampil bersama sang kapten Raphinha di hadapan suporter Barcelona untuk mengumumkan dimulainya musim baru, di saat direksi olahraga yang dipimpin oleh Deco terus bekerja untuk merampungkan transfer penyerang nomor 9, di samping kemungkinan memperkuat posisi lain sebelum bursa transfer ditutup.

Flick memasukkan dua pemain yang masing-masing tampil pagi tadi dalam laga persahabatan Barcelona Atlètic melawan Club Europa, yang berarti kedua pemain tersebut mungkin bermain dalam dua pertandingan dalam satu hari.

7 pemain lapangan sampai ke tahap akhir

Keikutsertaan sejumlah besar pemain Barcelona bersama tim nasional mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada membuat Flick mengandalkan banyak pemain akademi La Masia selama periode persiapan.

Seiring kembalinya para pemain internasional secara bertahap, pelatih asal Jerman itu mulai memangkas daftar skuad, sebelum akhirnya menetapkan 7 pemain dari La Masia dalam kelompok yang akan hadir pada pengenalan tim menghadapi Al Ahli.

Menurut surat kabar Catalan "Sport", daftar tersebut mencakup Hamza Abdelkarim, Aurin Guren, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, dan Ibrima Toncara.

Kehadiran Toncara sangat mencolok, setelah ia tampil selama satu jam penuh pagi tadi bersama Barcelona Atlètic melawan Club Europa di Stadion Johan Cruyff, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan tersebut dengan skor 1-0.

Masih dinantikan apakah Flick akan memberinya kesempatan lain untuk tampil menghadapi Al Ahli, atau cukup dengan kehadirannya di bangku cadangan, setelah ia menjalani hampir satu pertandingan penuh bersama tim cadangan pada hari yang sama.

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Iker Rodríguez mencuri perhatian

Adapun nama kedelapan dari La Masia dalam daftar Flick adalah kiper muda Iker Rodríguez, sesuai yang disebutkan oleh Gerard Romero.

Kiper berbakat itu kembali ke barisan Barcelona Atlètic kurang dari sepekan lalu, sebelum ikut tampil pula dalam laga melawan Europa pagi tadi, yang membuat pemanggilannya ke Piala Gamper memiliki makna khusus.

Rodríguez mendapat perhatian jelas dari staf teknis dan direksi olahraga, sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi kiper ketiga tim utama, bersaing dengan Eder Aller.

Oleh karena itu, kehadirannya menghadapi Al Ahli, baik ia mendapatkan menit bermain maupun tetap di bangku cadangan, akan menjadi penting dalam kerangka proses evaluasi yang berlangsung untuk menentukan identitas kiper ketiga Barcelona di musim baru.