Hanya 7,5 juta euro yang terlihat dari pandangan sepintas terhadap pemasukan transfer Real Madrid sejauh ini pada musim panas 2026. Fran Garcia pindah ke Real Betis di Sevilla dengan nilai empat juta euro. Dan Mario Martin, yang musim lalu sudah dipinjamkan ke FC Getafe, kini dipermanenkan oleh rival LaLiga Madrid itu dengan biaya 3,5 juta euro. Untuk sementara, itu saja.

Namun, jika dilihat lebih saksama, akan terlihat: pada kenyataannya, Real sepenuhnya membiayai bursa transfer musim panas mereka sejauh ini dari penjualan pemain. Bernardo Silva dan Ibrahima Konate datang dengan status bebas transfer, sementara 20 juta euro mengalir ke Inter Milan untuk Denzel Dumfries dan Marc Cucurella didatangkan Real dari Chelsea dengan nilai 55 juta euro. Jika ditambah biaya 15 juta euro yang harus dibayarkan untuk membebaskan pelatih baru Jose Mourinho dari kontraknya yang masih berjalan di Benfica, Los Blancos sejauh ini sudah menginvestasikan 90 juta euro.

Meski begitu, saat ini mereka tetap membukukan surplus transfer yang signifikan. Sebab, berkat langkah cerdas yang konsisten diterapkan Real dalam beberapa tahun terakhir setiap kali melepas seorang talenta, maka - termasuk 3,5 juta euro untuk Mario Martin yang terakhir dipinjamkan - lebih dari 110 juta euro masuk ke kas Los Blancos dari pemain-pemain yang musim lalu bahkan bukan bagian dari skuad. Jadi, tidak ada pengurangan kekuatan skuad sama sekali, tetapi ada pemasukan besar dan sangat penting yang pada pandangan pertama nyaris luput dari perhatian.

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Bagaimana itu bisa terjadi? Kata kuncinya adalah: klausul penjualan kembali. Atau, lebih tepatnya: klausul penjualan kembali yang besar, yakni sebesar 50 persen. Contoh paling menonjol adalah seorang juara dunia yang baru dinobatkan. Victor Munoz memang berhak menyandang sebutan itu sejak 19 Juli, meski ia tidak bermain satu menit pun untuk Spanyol di Piala Dunia 2026.

Pemain 23 tahun itu, yang berasal dari Barcelona dan sempat tersisih dari akademi rival abadi Real, Barca, pindah ke Madrid pada usia 18 tahun. Karena terobosan ke tim utama tampak di luar jangkauan, Real melepas Munoz ke CA Osasuna pada 2025. Di sana, pemain ofensif itu melejit, menjadi pemain tim nasional Spanyol, dan dianggap bernilai 40 juta euro oleh Liverpool. Kata kuncinya: klausul penjualan kembali. Setengah dari angka itu masuk ke rekening Real, 20 juta euro yang didapat dengan cepat. Yang lebih baik lagi bagi Los Blancos: karena tahun lalu mereka sudah menerima biaya transfer 25 juta euro dari Osasuna untuk Munoz, total pemasukan mereka bahkan mencapai 45 juta euro untuk seorang pemain yang hanya mencatatkan empat penampilan bersama tim utama.

Kepindahan Mario Gila ke Milan menghasilkan 15 juta euro untuk Real Madrid

Sementara itu, 15 juta euro begitu saja mengalir ke kas Los Blancos dalam kasus Mario Gila. Sama seperti Munoz, bek tengah itu berasal dari Barcelona, dan Real merekrutnya dari Espanyol ke akademi mereka saat berusia 18 tahun. Belakangan, Gila hanya sempat mencatatkan dua penampilan singkat untuk tim utama, tetapi melalui Castilla sang bek justru merekomendasikan dirinya untuk mengemban tugas yang lebih besar di tempat lain. Lazio merekrutnya ke Italia pada 2022, dan baru-baru ini Gila melanjutkan transfernya ke AC Milan dengan nilai 30 juta euro. Real mendapat 50 persen dari angka tersebut.

Total 21,75 juta euro juga diam-diam menemukan jalannya dari Bournemouth ke Bernabeu. Sebesar 9,25 juta euro di antaranya dihasilkan Alex Jimenez untuk klub masa mudanya. Pemain sayap itu lama dibina di akademi Real, lalu saat masih berstatus pemain U-19 pindah ke AC Milan pada 2023, awalnya sebagai pinjaman, sebelum transfer permanen ke San Siro menyusul setahun kemudian. Jimenez tidak pernah memainkan satu pertandingan pun untuk tim utama Los Blancos, tetapi berkat kepindahannya dari Milan ke Bournemouth, klub raksasa Spanyol itu tetap mendapatkan pemasukan jutaan euro dari pemain jebolan akademi sendiri. Pemain 21 tahun itu sudah dipinjamkan Milan ke Inggris sejak musim lalu, dan kini Bournemouth menebus opsi pembelian senilai 18,5 juta euro - sebelum tak lama kemudian meminjamkan Jimenez ke Fiorentina.

Yang benar-benar akan bermain di Bournemouth musim depan adalah Alvaro Rodriguez. Penyerang tengah itu dulu direkrut Real dari Girona pada level U-17, dan berbeda dengan Jimenez, Rodriguez setidaknya sempat merasakan beberapa penampilan di tim utama. Ia tampil sepuluh kali untuk tim utama Real, dan bahkan sempat mencatatkan satu momen yang sangat spesial: masuk sebagai pemain pengganti pada 15 menit terakhir derby kota melawan Atletico pada Februari 2023, Rodriguez menyelamatkan tim asuhan Carlo Ancelotti saat itu dari kekalahan atas rival sekota berkat gol penyeimbang 1-1. Pemberi assist-nya: tak lain adalah Luka Modric.

Real Madrid: Nico Paz menyumbang pemasukan terbesar

Namun, yang paling utama, Rodriguez menarik minat klub-klub besar lain lewat penampilannya bersama Castilla. Setelah sempat dipinjamkan ke Getafe, FC Elche pada 2025 membayar 14,5 juta euro untuk merekrut sang penyerang. Setahun kemudian, setelah menjalani musim yang bagus di LaLiga, Rodriguez kini dihargai Bournemouth sebesar 25 juta euro. Artinya, 12,5 juta euro masuk untuk Real.

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Bagian terbesar dari lebih dari 110 juta euro pemasukan transfer yang nyaris tak disadari itu justru didapat runner-up Liga Spanyol tersebut berkat klausul penjualan kembali lainnya. Nico Paz, salah satu talenta terbesar dari akademi sendiri, dilepas Real ke Como pada 2024. Di sana, gelandang serang itu berkembang dengan sangat baik, tetapi masa depannya dalam waktu dekat bukan di Madrid, melainkan tetap di Como. Memang benar Real mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sembilan juta euro, tetapi klub Italia itu mempertahankan Paz di skuad mereka dengan nilai yang diyakini mencapai 60 juta euro. Setelah diperhitungkan, itu berarti 51 juta euro untuk Real, yang selain itu juga mengamankan opsi pembelian kembali lagi pada 2027.

Soal model klausul penjualan kembali yang menguntungkan ini, batas maksimalnya untuk Real pada musim panas ini tampaknya masih belum tercapai. Los Blancos kemungkinan dalam waktu dekat juga akan mendapat pemasukan dari satu pemain lain yang belakangan bahkan sudah tidak lagi berada di skuad, yakni Sergio Arribas. Gelandang serang binaan Real itu menarik minat klub-klub yang lebih besar berkat musim luar biasa bersama klub Segunda Division Spanyol, UD Almeria, dengan 33 keterlibatan gol langsung dalam 47 penampilan. Benfica disebut sebagai klub yang paling serius mendekati Arribas, dengan angka transfer 12 juta euro sedang dibicarakan. Enam juta euro di antaranya akan langsung mendarat di Madrid.