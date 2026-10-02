Pemain 35 tahun itu mengamankan trofi bergengsi tersebut setelah meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara di kalangan basis penggemar global di situs sponsor EA SPORTS serta dari panel juri ahli terpilih.

Mulai sekarang, Groß menempati posisi sebagai profesional tertua keenam yang menerima penghargaan ini dalam sejarah Premier League. Hanya legenda seperti Stuart Pearce, Teddy Sheringham (keduanya pada usia 38 tahun), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36), dan Paul Scholes - yang saat memenanginya juga berusia 35 tahun, tetapi enam bulan lebih tua daripada pemain Jerman itu - yang mampu melakukannya pada usia pesepakbola yang lebih matang.

Penghargaan ini merupakan hasil dari performa menanjak sang gelandang, yang sebelum kembali ke Brighton pada awal tahun hanya menjadi pelengkap di Borussia Dortmund. Pada September, Groß bersinar dengan lima dari total enam keterlibatannya dalam gol, yang membuatnya menempati posisi teratas di seluruh liga. Groß mencetak dua gol sendiri dan menyumbang tiga assist.

Rentetan performanya dimulai saat Brighton tampil gemilang dalam kemenangan 5-0 atas Coventry City, ketika ia mencetak satu gol dan menyiapkan dua gol lainnya. Pada kemenangan 3-0 berikutnya atas juara bertahan Arsenal, Groß tampil lebih impresif lagi: ia mencetak gol pembuka dan setelah itu mengirim bola dengan presisi untuk rekan setimnya, Chema Andres.

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Pemain Terbaik Bulanan Premier League? Siapa saja yang dikalahkan Pascal Groß?

Dalam pemilihan itu, pemain veteran tersebut mengungguli deretan nama besar. Selain rekan setimnya Charalampos Kostoulas, ia menyingkirkan Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), duo Liverpool Alexander Isak dan Jeremy Jacquet, Kevin Schade (Brentford), serta Antoine Semenyo (Manchester City).

Dengan keberhasilan individu ini, Groß langsung menorehkan sejarah klub dan sepakbola sekaligus. Ia menjadi pemain pertama dalam seragam Brighton & Hove Albion yang pernah dianugerahi gelar ini.

Selain itu, ia juga masuk ke lingkaran eksklusif legiun Jerman di Inggris: sebelum dirinya, dalam sejarah Premier League hanya Ilkay Gündogan, Leroy Sane, dan Jürgen Klinsmann yang pernah menerima trofi Pemain Terbaik Bulanan.

Namun, di Piala Dunia Groß di bawah mantan pelatih Jerman Julian Nagelsmann hanya bermain selama 17 menit, dalam laga terakhir fase grup melawan Ekuador. Tak lama setelah tersingkir di babak 16 besar melawan Paraguay, ia mengumumkan pensiun dari tim nasional Jerman.