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Dalam kemenangan FC Arsenal yang diraih dengan susah payah tetapi pada akhirnya layak atas Hull City di Premier League, terjadi insiden kontroversial yang melibatkan Kai Havertz dan kemudian memicu perdebatan. Menurut peraturan, pemain tim nasional itu seharusnya mendapat penalti meski berada dalam posisi offside.

Apa yang terjadi? Sesaat sebelum turun minum, Havertz menerima umpan sempurna yang membelah pertahanan, lalu terjatuh setelah bek Hull, Nobel Mendy, menarik jerseynya. Atas permintaan petugas VAR Michael Oliver, wasit Farai Hallam meninjau insiden itu melalui monitor di tepi lapangan. Ia memutuskan tidak ada pelanggaran karena sang penyerang berada dalam posisi offside dan memberikan tendangan bebas kepada tim tamu.

Hallam menjelaskan keputusannya melalui pengeras suara stadion. Ia mengatakan Havertz seharusnya mendapat penalti, tetapi tidak memberikannya karena posisi offside tersebut. Kejadian itu membuat mantan pemain Gunners yang lama membela klub, Martin Keown, geram. "Seharusnya dia tidak pernah diminta mendatangi monitor VAR, bukan?" katanya kepada talkSPORT. Ia menegaskan: "Mereka seharusnya sudah memastikan apakah dia offside. Ini konyol. (...) Bukankah semua itu seharusnya sudah diselesaikan di ruang VAR sebelum wasit diminta melihatnya? Ini konyol. Saya benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi."

Namun, tampaknya baik Keown maupun tim wasit yang terdiri dari Hallam dan Oliver tidak mengetahui bahwa menurut peraturan, Havertz memang seharusnya mendapat penalti. Peraturan tersebut menyatakan bahwa posisi offside sama sekali tidak berpengaruh dalam kasus ini.

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Aturan yang kurang dikenal: Mengapa Kai Havertz seharusnya mendapat penalti?

"Seorang pemain yang berada dalam posisi offside baru dianggap terlibat aktif ketika ia melakukan pelanggaran offside," jelas pakar peraturan Dale Johnson kepada BBC. "Kai Havertz harus mencoba memainkan bola atau berebut bola dengan pemain lawan. Jika tidak, tarikan jersey oleh Nobel Mendy yang didahulukan. Pelanggaran itu terjadi sebelum kemungkinan pelanggaran offside."

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Sederhananya, pelanggaran terhadap pemain lebih diutamakan daripada offside selama pemain yang dilanggar belum terlibat aktif dalam permainan. Havertz belum melakukannya karena Mendy langsung menjatuhkannya setelah umpan dilepaskan. Untuk memperjelas maksudnya, Johnson mencontohkan insiden dalam pertandingan Newcastle United melawan AFC Bournemouth dua musim lalu. Ketika itu, bek Magpies Fabian Schär juga berada dalam posisi offside setelah bola dari tendangan bebas dikirim dari luar kotak penalti. Namun, ia tidak terlibat aktif dan akhirnya dijatuhkan di dalam kotak penalti. Setelah peninjauan VAR, pemain asal Swiss itu pun mendapat penalti sesuai peraturan.

Pada akhirnya, Arsenal tidak terlalu mempersoalkan insiden kontroversial tersebut karena Martin Ödegaard mencetak gol kemenangan yang layak didapat pada menit ke-72. Hasil itu memperlebar keunggulan sang pemuncak klasemen atas pengejarnya, Manchester City, menjadi enam poin. Tim kejutan Brighton & Hove Albion asuhan Fabian Hürzeler bisa memangkas jarak menjadi lima poin sekaligus menyalip The Skyblues jika mengalahkan FC Brentford pada Minggu (pukul 15.00). Manchester City menelan kekalahan ketiga beruntun di liga pada Sabtu saat menghadapi Nottingham Forest, tim yang berada di papan bawah.

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Arteta juga tidak mengetahui aturan itu: Bagaimana reaksinya terhadap insiden Havertz?

Karena itu, pelatih Arsenal Mikel Arteta tampak santai dalam konferensi pers seusai pertandingan. Saat ditanya tentang kontroversi Havertz, pria Spanyol itu menjawab sambil tersenyum: "Saya tidak tahu. Saya belum melihat lagi insiden itu, dan saya sengaja tidak melakukannya agar tidak perlu berbohong kepada kalian."

Meski demikian, Arteta juga tidak mengetahui aturan tersebut: "Saya terkejut karena ketika mereka meminta wasit melihat monitor, orang-orang di bangku cadangan mengatakan kepada saya bahwa itu jelas penalti karena dia (Mendy; catatan redaksi) menarik jersey. Sekarang saya mendengar mereka memutuskan tidak memberikan penalti karena Kai berada dalam posisi offside saat pergerakan itu dimulai. Jadi, saya tidak tahu bagaimana menafsirkannya. Saya yakin mereka akan memberikan penjelasan." Namun, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari FA ataupun organisasi wasit PGMOL mengenai insiden tersebut.

Getty Images

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Kai Havertz jauh di puncak statistik yang tidak membanggakan

Terlepas dari itu, kebiasaan buruk Havertz semakin terlihat. Mantan pemain Leverkusen itu sudah 15 kali terjebak offside musim ini, jauh lebih sering daripada pemain lain mana pun di Premier League. Dominic Calvert-Lewin menempati posisi kedua dalam daftar yang tidak membanggakan itu, dengan delapan keputusan offside terhadapnya.

Meski demikian, Havertz, yang sejauh ini belum mengalami cedera, tetap menjadi pemain inti yang tak tergantikan di bawah Arteta. Ia mencatatkan empat gol dan satu assist dalam 15 penampilan. Statusnya di tim nasional pun tidak berubah. Jürgen Klopp menilainya sebagai pilihan utama untuk posisi penyerang. Selain Havertz, para pencetak gol Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) dan Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen), yang kembali dipanggil, juga masuk skuad untuk pemusatan latihan mendatang.