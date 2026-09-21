Mantan pemain tim nasional Jerman itu pada menit ke-71, saat kedudukan 3-0, dilanggar keras oleh Stefan Savic dari Trabzonspor, mantan bek Atletico yang terkenal sangat keras: pemain Montenegro itu, datang dari samping, mengenai tulang kering Sane yang sedang berlari kencang dengan telapak kaki terbuka. Untuk itu, ia mendapat kartu kuning dari wasit - yang kemudian memicu perbincangan, meski insiden tersebut tampaknya tidak akan menimbulkan konsekuensi lebih besar terhadap hasil duel ini. Trabzonspor secara mengejutkan menang telak 4-0 berkat trigol Mohamed Salah atas pemuncak klasemen itu.

"Bagi saya, itu jelas kartu merah. Situasinya begitu jelas sehingga hampir sudah tidak ada lagi kaitannya dengan sepak bola," kata mantan wasit Bülent Yildirim di televisi Turki. "Jika Sane tidak menarik kakinya, kakinya akan patah," demikian penjelasan sederhananya atas pandangannya itu.

Ia mendapat dukungan dari satu mantan pengadil lainnya, Secim Demirel: "Saya juga berpendapat bahwa kartu merah dan tinjauan VAR semestinya diperlukan," jelasnya. Namun, video assistant referee justru turun tangan di sisi lain dan mengubah kartu kuning untuk Lesley Ugochukwu dari Gala menjadi kartu merah sesaat sebelum laga usai (87).

Bagaimana situasi di puncak klasemen Süper Lig?

Galatasaray kehilangan posisi puncak klasemen Süper Lig akibat kekalahan di Trabzon: juara musim lalu itu disalip tim kejutan Amed SFK dari Diyarbakir, yang menang 3-2 atas Besiktas pada Minggu.

Setelah musim pertama yang sulit bersama Gala, Leroy Sane sejauh ini mencatatkan 374 menit bermain dalam tujuh laga kompetitif pada musim ini. Ia masih menanti kontribusi gol atau assist pertamanya.