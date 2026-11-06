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Untuk pertama kalinya sejak debutnya, Nick Woltemade tidak masuk skuad timnas Jerman. Dari segi performa, sang penyerang sebenarnya tidak tampil buruk. Namun, keputusan keliru yang ia ambil pada musim panas lalu justru menjadi masalah baginya.

Ketika Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) pada Kamis siang mengumumkan skuad resminya untuk laga internasional mendatang di Nations League melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November), ada satu pemain yang mungkin sangat gembira: Niclas Füllkrug. Penyerang Werder Bremen, yang sempat dianggap sudah habis setelah pindah ke West Ham United pada musim panas 2024 dan mengalami paceklik gol berkepanjangan sesudahnya, menjadi bukti terbaik bahwa situasi di tim nasional terkadang bisa berubah begitu cepat.

Belum genap setengah tahun lalu, peluangnya untuk kembali ke timnas Jerman masih sangat kecil, yang akibatnya membuat ia juga melewatkan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kini, hanya beberapa bulan kemudian, Füllkrug menjadi pemain yang sedang bersinar dan salah satu pemegang paspor Jerman dengan performa terbaik saat ini. Sejak kembali ke klub yang bermarkas di tepi Sungai Weser itu, pemain berusia 33 tahun tersebut mencetak 12 gol dalam sepuluh penampilan di semua kompetisi. Füllkrug mencetak setidaknya satu gol dalam masing-masing dari delapan pertandingan terakhirnya, bahkan membukukan dua gol saat menghadapi Dortmund, Paderborn, dan Mainz.

Karena itu, "sebuah kegembiraan" baginya, kata pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp dalam konferensi pers, "untuk mengambil keputusan" dan memberi tahu pemain berpengalaman tersebut bahwa ia boleh kembali memperkuat tim nasional setelah melalui masa sulit yang panjang. Füllkrug "memberikan pengaruh luar biasa terhadap permainan Bremen, bukan hanya melalui gol-golnya", tegas Klopp, sebelum menyimpulkan: "Terkadang performa mengalahkan segalanya."

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Bagaimana kiprah Nick Woltemade di Juventus Turin?

Dengan menyebut "segalanya", pelatih timnas Jerman itu mungkin antara lain merujuk kepada Nick Woltemade. Penyerang Juventus Turin, klub tersukses di Italia, masih belum memenuhi ekspektasi tinggi. Dalam hal tertentu, ia pun menjadi kebalikan dari Füllkrug yang sedang tampil begitu baik.

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Padahal, jika hanya melihat statistik, kiprah pemain berusia 24 tahun itu tidak seburuk kesan yang mungkin muncul dari kegagalannya masuk skuad untuk pertama kali sejak debut bersama timnas Jerman pada Juni 2025. Sejak bergabung dengan Si Nyonya Tua, Woltemade mendapat kesempatan bermain kurang lebih secara reguler dan telah beberapa kali membuktikan kualitasnya, terutama di Liga Europa. Meski belum mencetak gol ataupun menyumbang assist dalam delapan penampilan di Serie A, di kompetisi Eropa ia menyumbang tiga gol, dua di antaranya lewat penalti, serta tiga assist dalam empat pertandingan.

Pada Kamis malam, ia kembali menunjukkan kemampuannya dengan bermain cukup baik dalam kemenangan tandang 2-1 di Alkmaar dan memberi assist untuk gol Randal Kolo Muani yang mengubah skor menjadi 2-0. Dengan demikian, Woltemade terlibat langsung dalam setidaknya satu gol di setiap pertandingan kompetisi Eropa yang ia mainkan bersama Bianconeri.

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Jadi, masalah Woltemade, yang mungkin juga menjadi salah satu alasan ia tidak dipanggil ke timnas Jerman, bukanlah bahwa sama sekali tidak ada yang berjalan baik dari segi performa saat ia mengenakan seragam Juve. Angka-angka jelas membantah anggapan itu. Yang terbukti jauh lebih bermasalah adalah keputusan yang diambil mantan penyerang Bundesliga tersebut pada musim panas lalu: bergabung dengan klub Turin itu.

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Mengapa Nick Woltemade pindah ke Juve?

Tentu saja, di klubnya sebelumnya, Newcastle United, yang menurut laporan membayar 75 juta euro kepada VfB Stuttgart pada 2025, ia pasti tidak akan mudah bersaing dan mendapatkan menit bermain secara reguler. Sebab, di bawah Eddie Howe, yang mengundurkan diri pada musim panas, Woltemade memang kerap hanya menjadi pemain pengganti yang sesekali diberi kesempatan tampil pada menit-menit akhir dan jarang mampu menonjol.

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Namun, seperti disebutkan, masa Howe kini telah berlalu. Mantan pelatih tim muda RB Leipzig, Matthias Jaissle, mengambil alih kendali di Magpies dan sejak awal menjanjikan kesempatan untuk memulai kembali kepada Woltemade, meski sang pemain mungkin harus lebih dulu menunggu giliran mengingat gaya bermain dengan pressing intensif yang disukai Jaissle. Woltemade sendiri tampaknya tidak ingin mengambil risiko kembali menjadi pilihan kedua selama satu musim lagi, lalu memilih pindah ke Italia.

Getty Images

Bisakah Nick Woltemade kembali ke timnas Jerman?

Menurut Klopp, kepindahan itu "pada dasarnya langkah yang sangat cerdas". Juventus, bagaimanapun, bisa menawarkan lingkungan yang sama sekali baru bagi pemain berusia 24 tahun tersebut setelah masa yang sangat suram di Newcastle. "Liga yang berbeda, cuaca yang lebih baik", serta pelatih Luciano Spalletti dengan gagasan permainan yang mungkin lebih cocok bagi Woltemade, bisa membantunya kembali ke performa terbaiknya. Klopp menegaskan bahwa kenyataan bahwa mantan juara langganan Italia yang tengah mengalami krisis itu sudah lama bukan lingkungan yang mendukung karier pemain di persimpangan jalan dan kian terpuruk dari segi prestasi "tentu saja bukan salah Nick. Sedikit pun tidak."

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Namun, justru di situlah masalah besarnya. Juventus telah bertahun-tahun berkutat dengan begitu banyak persoalan internal sehingga hampir mustahil bagi seorang pemain untuk tampil maksimal dari pekan ke pekan demi menunjukkan kelayakannya masuk tim nasional. Skuad yang disusun tanpa arah yang jelas dan masalah keuangan yang besar, dengan klub Turin itu baru-baru ini mengumumkan telah menutup tahun buku 2025/26 dengan kerugian 66 juta euro, membuat performa mereka terus menurun selama bertahun-tahun. Di Serie A, klub-klub lain seperti Inter, Milan, dan Napoli sudah lama bersaing memperebutkan gelar di antara mereka sendiri, sementara Juventus gagal lolos ke Liga Champions dua kali dalam empat tahun terakhir.

Selain itu, ada media Italia yang pada dasarnya sangat kritis, sesuatu yang sudah beberapa kali dialami Woltemade. Surat kabar besar seperti Gazzetta dello Sport atau Tuttosport terus-menerus mencela penampilan pemain Jerman itu. Terkadang, penilaian mereka bahkan menyerupai perburuan kambing hitam. Misalnya, saat kekalahan 0-2 dari FC Genoa satu setengah pekan lalu. Woltemade masuk menggantikan Federico Gatti pada jeda pertandingan ketika skor sudah 0-2, tetapi setelahnya ia seolah-olah dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab atas kekalahan itu. Padahal, ia baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik bulanan Juventus.

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Setidaknya, Klopp tampaknya memahami situasi khusus tersebut. "Sejujurnya, Nick justru sedang melalui periode yang baik di Juve. Banyak hal mulai kembali, dan ia memang tidak menjalani masa yang mudah setelah kepindahannya," jelas pelatih timnas Jerman itu. Woltemade disebut "berada di jalur yang baik. Hanya saja, ancaman golnya masih sedikit kurang." Sebaliknya, Füllkrug saat ini menunjukkan ketajaman itu dengan cara yang mengesankan. Karena itulah, Klopp menyimpulkan: "Keputusan itu relatif mudah." Memilih Füllkrug, bukan Woltemade.