"Hampir semuanya berjalan salah!": Joao Palhinha blak-blakan soal mimpi buruk Portugal kontra Denmark

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Gelandang Portugal Joao Palhinha mengakui timnya tampil tanpa inspirasi saat kalah 4-1 dari Denmark. Palhinha menegaskan skuadnya akan segera bangkit dan mengamankan posisi pertama Grup A4 saat menghadapi Wales.

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Kekalahan mengejutkan mengguncang Portugal

Catatan tanpa cela Portugal di bawah Jorge Jesus terhenti setelah mereka dihajar Denmark 4-1 di Braga. Sepanjang pertandingan, tuan rumah tampil tanpa intensitas dan organisasi pertahanan yang memadai, sehingga Denmark meraih kemenangan bersejarah di Grup A4. Kekalahan telak itu terjadi pada malam emosional yang diisi penghormatan kepada legenda yang telah pensiun, Cristiano Ronaldo.

Palhinha akui "hampir semuanya berjalan salah"

Gelandang Joao Palhinha tidak segan mengkritik penampilan buruk timnya dan mengakui skuad Portugal gagal memenuhi standar tinggi yang biasa mereka tunjukkan. Menurut RTP, Palhinha mengungkapkan kekecewaannya, tetapi tetap sepenuhnya yakin pada kemampuan skuadnya untuk bangkit.

"Hampir semuanya berjalan salah. Malam yang tidak menginspirasi, ini sangat sulit. Kami membuat segalanya terlalu mudah, dan akibatnya mudah bagi kami untuk dihukum. Denmark pantas memenangi pertandingan hari ini. Ada pertandingan lain pada Selasa di Wales dan kami ingin menang," ujar Palhinha.

Tetap yakin di tengah ekspektasi tinggi

Setelah memenangi empat pertandingan pembuka di UEFA Nations League, Portugal menghadapi ekspektasi yang jauh lebih tinggi sebelum mengalami kemunduran ini. Palhinha menekankan bahwa satu malam yang buruk tidak menentukan keseluruhan perjalanan mereka di bawah Jesus.

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"Dalam empat pertandingan sebelumnya, standar yang ditetapkan sangat tinggi, semua orang menaruh harapan, tetapi kami punya pertandingan lain pada Selasa. Kami bukan tim terbaik ketika memenangi empat pertandingan itu, dan tim nasional akan bangkit pada Selasa."

Pertandingan berikutnya WAL UEFA Nations League A 14.45 POR Tonton

Mengamankan posisi pertama di Cardiff

Meski kalah telak, Portugal tetap memuncaki Grup A4 dengan 12 poin, unggul tiga poin atas Denmark. Palhinha menyatakan keyakinan penuh menjelang pertandingan terakhir grup yang menentukan melawan Wales di Cardiff.

"Saya sama sekali tidak ragu bahwa kami akan mengamankan posisi pertama." Palhinha harus menyaksikan pertandingan di Cardiff dari pinggir lapangan karena menjalani skorsing setelah menerima kartu kuning.