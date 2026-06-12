Hampir memecahkan rekor Pelé... Pemain Meksiko mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia

Pemain muda Gilberto Mora, yang membela tim nasional Meksiko, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dengan gemilang setelah tampil dalam pertandingan melawan Afrika Selatan pada laga pembuka edisi 2026.

Timnas Meksiko, yang menjadi tuan rumah turnamen ini bersama Amerika Serikat dan Kanada, mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar Kamis malam di Stadion Azteca.

Pelatih Javier Aguirre memilih untuk menempatkan Mora di bangku cadangan pada awal pertandingan, namun memasukkannya pada menit ke-66 menggantikan rekan setimnya, Brian Gutierrez.

Menurut statistik dari jaringan "Opta", Mora menjadi pemain termuda yang mewakili tim tuan rumah dalam sejarah Piala Dunia, karena ia bermain dalam pertandingan tersebut pada usia 17 tahun dan 240 hari.

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Mora juga menjadi pemain termuda keenam dalam sejarah Piala Dunia, menurut jaringan "Stats Foot" Prancis.

Pemain Meksiko ini berada di urutan keenam setelah lima pemain berikut: Norman Whiteside dari Irlandia (17 tahun dan 41 hari), Samuel Eto'o dari Kamerun (17 tahun dan 99 hari), Femi Obabunmi dari Nigeria (17 tahun dan 101 hari), Samuel Olimbi dari Kamerun (17 tahun dan 185 hari), serta Pelé dari Brasil (17 tahun dan 235 hari).