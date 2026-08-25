Pada Selasa pagi, baik Manchester City maupun Spurs sama-sama mengumumkan transfer pemain ofensif tersebut. Nilai transfer untuk Savinho, yang tersisih di City, terbilang fantastis: Menurut Sky, Tottenham awalnya akan mengirim sekitar 87,5 juta euro ke Manchester, sementara potensi pembayaran bonus disebut mencapai sekitar 11 juta euro. Dengan begitu, City bisa mengantongi total sekitar 98,5 juta euro dari transfer Savinho.

Di Spurs, pemain Brasil itu menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Bagi City, Savinho menjadi penjualan rekor baru dan melampaui Julian Alvarez, yang pindah ke Atletico Madrid pada 2024 dengan nilai transfer 75 juta euro. Dalam sejarah klub Tottenham, Savinho meanwhile menjadi rekrutan termahal ketiga, seluruh tiga besar berasal dari musim panas ini: Untuk Mateus Fernandes, klub yang nyaris terdegradasi musim lalu itu membayar 99 juta euro kepada West Ham United, sementara untuk pemegang rekor Sandro Tonali dibayarkan 108 juta euro kepada Newcastle United. Secara keseluruhan, klub London itu kini sudah mengeluarkan lebih dari 350 juta euro untuk pemain baru di jendela transfer yang masih dibuka hingga awal September, sementara nama-nama lain seperti Andrew Robertson atau Marcos Senesi datang secara gratis.

"Butuh waktu cukup lama, tetapi saya senang sekarang berada di sini," kata Savinho soal kepindahannya. Tottenham sebenarnya sudah mengejarnya sejak musim panas lalu, tetapi saat itu City menilai tawaran 70 juta euro masih terlalu kecil dan transfer pun gagal. Pada awal Oktober 2025, Savinho kemudian secara mengejutkan memperpanjang kontraknya di City selama dua tahun lagi hingga 2031.

Savinho gembira dengan transfer besar ke Tottenham

Saat itu, Savinho, yang direkrut pada 2024 dari ESTAC Troyes di Prancis dengan nilai transfer 25 juta euro, baru kembali menemukan ritme setelah masalah cedera, tetapi pada akhirnya di bawah mantan pelatih Pep Guardiola ia harus lebih banyak puas dengan peran sebagai pemain pengganti sepanjang sebagian besar musim lalu. Penerus Guardiola, Enzo Maresca, kini tidak lagi benar-benar memasukkan Savinho dalam rencananya. Selama dua tahunnya di Manchester, Savinho tampil 84 kali untuk City (tujuh gol, 16 assist).

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Dalam kepindahannya yang tertunda ke Tottenham, pelatih Spurs Roberto De Zerbi, yang mengambil alih pada akhir Maret, menurut Savinho memainkan peran penting. "Ini adalah kesempatan luar biasa di klub hebat dengan salah satu pelatih terbaik di dunia," tegas pemain 22 tahun itu, yang paling suka bermain di salah satu sisi sayap. "Begitu saya berbicara dengan pelatih, saya tahu bahwa saya harus datang ke sini. Dia ingin membantu saya mencapai level setinggi mungkin, dan saya yakin kami bisa mewujudkannya bersama."

Xavi Simons umumkan transfer Savinho

Bersama Xavi Simons, yang pindah dari RB Leipzig ke Tottenham pada 2025, seorang kenalan baik bisa membantu memudahkan awal Savinho di London. Keduanya saling mengenal sejak musim 2022/23, ketika mereka bermain bersama di PSV Eindhoven - dan karena itu Simons, yang masih akan absen lama akibat cedera ligamen cruciatum, mendapat kesempatan untuk mengumumkan perekrutan Savinho di kanal media sosial Spurs.

"Tentu saja saya harus melakukan ini. Sebenarnya saya yang memaksanya," kata pemain Belanda itu. "Selamat datang di Spurs, Bro. Saya sangat senang kamu sekarang ada di sini. Kamu akan menyukainya. Para fans sangat baik kepada saya sejak saya datang ke sini. Dan saya tahu mereka juga akan mencintaimu begitu melihatmu bermain. Saya bekerja keras setiap hari untuk bisa kembali. Dan saya sudah tidak sabar untuk segera berada di lapangan bersamamu."

Besar kemungkinan Savinho juga akan memiliki satu wajah familiar lain di sekitarnya yang baru, yakni Omar Marmoush. Sebab pemain Mesir itu juga tampaknya tinggal selangkah lagi meninggalkan Manchester City menuju Tottenham, meski pada awalnya hanya akan dipinjamkan. Menurut Fabrizio Romano, tahun depan opsi pembelian akan berlaku, yang jika syarat tertentu terpenuhi bisa berubah menjadi kewajiban membeli. Dalam skenario itu, Spurs harus mengirim 58,5 juta euro kepada City untuk Marmoush.