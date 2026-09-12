Hampir 20 tahun rekor Lionel Messi dicuri! Pemain pinjaman dari Real Madrid bikin heboh di Serie A

Sebab dengan trigol ke gawang Venezia, pemain Argentina itu justru merebut sebuah rekor dari kompatriot besarnya, Lionel Messi, yang telah bertahan hampir 20 tahun. Mastantuono kini menjadi pemain Argentina termuda yang mampu mencetak hat-trick di salah satu liga besar Eropa (Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis).

Usia pemain sayap kanan itu pada Jumat adalah 19 tahun 28 hari, sehingga 231 hari lebih muda daripada Messi saat ia menggelar pesta golnya pada 10 Maret 2007. Demi membela kehormatan Messi, perlu ditambahkan bahwa ia mencetak hat-trick pertamanya di El Clasico melawan Real Madrid.

Mastantuono hanya membutuhkan 98 detik di Venesia untuk membawa Fiorentina berbalik unggul lewat dua gol setelah sempat tertinggal 0-1 pada babak pertama.

Pada menit ke-84, ia akhirnya memastikan kemenangan dengan gol ketiganya. Florens melesat menjauh menjadi 4-1, dan pada akhirnya skor 4-2 bukan hanya menghadirkan kemenangan pertama musim baru di Serie A, tetapi juga poin perdana secara keseluruhan.

Berapa biaya transfer yang dikeluarkan Real Madrid untuk Franco Mastantuono?

Tentu saja, ucapan terima kasih dan pengakuan atas sukses perdana musim ini di klub asal Toscana itu layak diberikan kepada sang penyerang muda. Namun, pelatih Paolo Vanoli juga harus disebut. Ia menyelamatkan Fiorentina dari degradasi pada musim lalu, tetapi tetap digantikan pada musim panas oleh juara Piala Dunia 2006 Fabio Grosso.

Setelah mengawali dengan buruk lewat tiga kekalahan dan selisih gol 1:9, ia langsung dipecat dan Vanoli kembali ke kursi pelatih di Florens pada pekan lalu.

Mastantuono datang pada 2025 dengan biaya 45 juta euro dari River Plate ke Real Madrid. Di klub berjuluk Los Blancos itu, hingga kini ia belum benar-benar mampu mencuri perhatian, meski di semua kompetisi ia mencatatkan 35 penampilan (rata-rata 42 menit), tiga gol, dan satu assist. Catatan tiga gol itu kini ia capai di Florens hanya dalam satu pertandingan. Ia masih dipinjamkan ke Italia hingga musim panas mendatang.



