Hambatan sebesar 70 juta menghalangi impian Barcelona... dan satu-satunya solusi untuk menyelamatkan kesepakatan ini!

Barcelona menghadapi kendala finansial yang sangat besar dalam upayanya untuk mendatangkan Rafael Leão, bintang AC Milan dan tim nasional Portugal, setelah klub Italia tersebut menetapkan harga sang pemain antara 60 dan 70 juta euro, jumlah yang jauh melebihi kemampuan finansial klub Catalan saat ini, sehingga opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian menjadi satu-satunya solusi yang tersedia untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Surat kabar Italia “La Gazzetta dello Sport” melaporkan bahwa Barcelona telah menanyakan situasi pemain sayap kiri berusia 27 tahun tersebut, di saat laporan-laporan menunjukkan bahwa pelatih baru Milan, Ruben Amorim, tidak memasukkan pemain tersebut dalam rencana masa depannya, sehingga membuka peluang bagi kepergiannya.

Krisis keuangan Barcelona semakin parah setelah klub tersebut menghabiskan 70 juta euro ditambah 10 juta euro lainnya sebagai bonus untuk mendatangkan Anthony Gordon, sementara klub tersebut juga berupaya keras untuk mendatangkan Julián Álvarez dalam kesepakatan yang nilainya akan melebihi 100 juta euro, sehingga kas klub Catalan tersebut tidak mampu menanggung beban keuangan tambahan saat ini.

Meskipun ada hambatan ini, informasi yang diperoleh surat kabar Italia tersebut mengungkapkan bahwa Milan tidak menutup kemungkinan opsi peminjaman dengan kewajiban pembelian, sebuah skema yang mungkin memberi Barcelona kesempatan untuk menunda pembayaran dan membaginya selama lebih dari satu musim, sehingga meringankan tekanan pada anggaran yang terbatas.

Liao memiliki kesempatan emas untuk membuktikan nilainya di hadapan para penggemar, saat ia bersiap menghadapi tim nasional Spanyol besok, Senin, di babak 16 besar Piala Dunia.

Liao sebelumnya telah memainkan pertandingan pertamanya sebagai starter bersama Portugal di babak 32 besar melawan Kroasia, di mana ia bermain penuh (90 menit) dan menciptakan gol Gonzalo Ramos pada masa injury time, setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti di ketiga pertandingan fase grup.

Diko, direktur olahraga Barcelona, diperkirakan akan berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan beberapa pertandingan Piala Dunia, yang memperkuat kemungkinan dia akan memantau penampilan Liao secara dekat sebelum mengambil keputusan akhir mengenai perekrutannya.