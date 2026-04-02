Hambatan besar... Dua pakar menjadi kandidat pengganti Gattuso pasca-kegagalan Italia

Tampaknya hari-hari Gennaro Gattuso, pelatih tim nasional Italia, di jabatannya sudah terhitung setelah kegagalan fatalnya dalam lolos ke Piala Dunia 2026, sementara dua nama besar muncul sebagai calon penggantinya.

Timnas Italia kalah dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti di final play-off Eropa, sehingga Azzurri absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Beberapa jam setelah pertandingan, suasana di dunia sepak bola Italia dipenuhi ketegangan, di tengah tuntutan akan perubahan radikal yang mengharuskan pengambilan keputusan yang tegas.

Menurut jurnalis "Sky Sport" asal Italia, Gianluca Di Marzio, masa jabatan Gattuso bersama tim nasional telah berakhir, dan diperkirakan Gianluigi Buffon, manajer tim sejak 2023 dan salah satu ikon utamanya, yang berperan sebagai penghubung antara para pemain dan federasi, juga akan ikut hengkang.

De Marzio menambahkan bahwa dengan kepergian Gattuso, dua nama besar muncul sebagai calon pelatih timnas Italia: Antonio Conte dan Massimiliano Allegri.

Apakah Italia akan mendapatkan kesempatan baru untuk berpartisipasi di Piala Dunia?

Conte memiliki pengalaman sebelumnya bersama tim nasional, karena pernah memimpin tim tersebut antara tahun 2014 dan 2016, sementara Allegri merupakan pilihan yang sangat berpengalaman di level tertinggi.

Keduanya kemungkinan besar tidak akan menolak tawaran tersebut jika menerima tawaran resmi.

Namun, kontrak Federasi Sepak Bola Italia dengan salah satu pelatih tersebut mungkin menghadapi kendala, karena Conte saat ini terikat kontrak dengan Napoli, dan tampaknya presiden klub Aurelio De Laurentiis tidak bersedia melepaskannya. Situasi serupa juga terjadi pada Allegri, yang memimpin Milan sejak tahun lalu dalam proyek jangka panjang.