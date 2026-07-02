Haller mempersembahkan penghormatan yang mengharukan kepada FC Utrecht saat meninggalkan Belanda

Sébastien Haller mengumumkan perpisahannya dengan FC Utrecht melalui Instagram. Penyerang asal Pantai Gading ini kontraknya dengan klub asal Domstad tersebut berakhir pada 30 Juni dan tampaknya akan melanjutkan kariernya bersama Sanfrecce Hiroshima dari Jepang.

“Sudah waktunya bagi saya untuk berpamitan. FC Utrecht akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya. Kembalinya saya ke sini adalah keputusan yang berasal dari hati, dan saya pergi dengan rasa bangga karena telah dapat menulis bab baru dalam sejarah klub ini dengan cara saya sendiri,” tulis Haller kepada para pengikutnya di Instagram pada hari Kamis.

“Saya sebenarnya ingin berkontribusi lebih banyak lagi bagi tim ini, seragam ini, dan kalian, para pendukung. Namun satu hal yang pasti: saya tidak pernah menyembunyikan apa pun. Saya selalu memberikan yang terbaik, dengan kejujuran, rasa hormat, dan dedikasi. Di atas segalanya, saya akan selalu menghargai sambutan hangat bagi saya dan keluarga saya, kasih sayang yang kalian tunjukkan kepada kami, serta semua momen yang kita lalui bersama,” tambah penyerang yang penuh rasa syukur dan akan hengkang itu.

“Utrecht akan selalu menjadi rumah kedua bagi kami. Terima kasih kepada klub, rekan-rekan setim, staf teknis, para karyawan, dan semua pendukung atas kepercayaan serta dukungan kalian. Saya mengucapkan yang terbaik untuk kalian di musim mendatang. Selamanya bersyukur,” demikian penutup Haller, yang pernah membela FC Utrecht dalam dua periode dan sangat populer di kalangan pendukung.

Pada Januari 2025, Haller memilih untuk kembali ke Utrecht. Namun, masa baktinya yang kedua di Kota Dom ini tidak terlalu sukses. Haller tidak berhasil merebut posisi starter tetap. Akibatnya, ia tidak dipanggil untuk membela Pantai Gading di Piala Dunia.

Haller yang berpengalaman akan menandatangani kontrak selama satu tahun dengan Sanfrecce Hiroshima, dengan opsi perpanjangan satu musim lagi, demikian dilaporkan jurnalis transfer Rudy Galetti di X. Haller pun kini berada di ambang petualangan pertamanya di luar Eropa. Striker ini sejauh ini pernah bermain di Prancis, Belanda, Jerman, Inggris, dan Spanyol.

Belum diketahui berapa gaji yang akan diterima Haller di Jepang. Namun, tampaknya ia akan memanfaatkan status bebas transfernya untuk mendapatkan bonus penandatanganan yang cukup besar.