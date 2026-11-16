HALL OF FAME XIX - Gabriel Batistuta, penyerang tengah yang tak menikmati bermain sepakbola

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"Saya tidak menikmati bermain sepakbola." Diucapkan oleh Gabriel Omar Batistuta, kalimat itu terasa nyaris mustahil disandingkan dengan apa yang kita saksikan selama bertahun-tahun di lapangan.

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Sebab, jika pernah ada pesepakbola yang mampu membangkitkan emosi, membuat ribuan orang di tribune melompat dari tempat duduk, dan mengubah sebuah gol menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar gol, dialah Sang Raja Singa. Baginya, bermain sepakbola adalah tanggung jawab yang dijalani dengan keseriusan penuh, tanpa memberi kelonggaran kepada diri sendiri dan tanpa pernah merasa puas. Sebaliknya, kita benar-benar menikmati kekuatan, tendangan, dan selebrasinya.

Namun, untuk memahami arti kehadirannya, kita perlu kembali ke suatu musim panas bertahun-tahun sebelumnya, ketika namanya belum memiliki bobot seperti yang kelak disandangnya dan wajahnya belum menjadi salah satu yang paling mudah dikenali dalam sepakbola. Penulis pertama kali menyaksikan Batistuta beraksi pada musim panas 1991, lewat televisi kecil di sebuah rumah tepi laut, saat Copa América berlangsung. Saat itu penulis masih kecil dan belum punya bekal untuk benar-benar menilai kualitas seorang penyerang. Namun, ketika menyaksikan Argentina bermain, satu pertanyaan terus terngiang di kepalanya: "Bagaimana bisa dia jauh lebih hebat daripada yang lain?" Argentina kemudian menjuarai turnamen itu dan Batistuta mengakhirinya sebagai pencetak gol terbanyak dengan enam gol. Catatan pertandingan bisa memastikan hasilnya, tetapi tidak bisa merekam rasa takjub anak itu, yang masih utuh hingga kini.

Barangkali di sinilah salah satu kunci untuk memahami Sang Raja Singa: Batistuta tak pernah menggambarkan dirinya sebagai pemain berbakat yang sudah ditakdirkan untuk sukses, sosok yang seolah mendapat anugerah sepakbola sejak lahir. Mentalitasnya adalah mentalitas pemain yang menempa diri lewat kerja keras, disiplin, dan sikap tegas terhadap diri sendiri. Bakatnya ada, dan luar biasa besar, tetapi merasa memilikinya saja tak pernah cukup baginya: ia harus membuktikannya setiap saat, kalau bisa lewat satu gol, lalu satu gol lagi.

Di Firenze, mentalitas itu menjelma menjadi sesuatu yang jauh melampaui jumlah golnya. Batistuta bukan sekadar penyerang tengah yang mampu melepaskan tendangan dengan kekuatan luar biasa, melainkan pemain yang memancarkan kekuatan dalam setiap gerakannya, bahkan ketika bola tidak berada di kakinya: saat berlari, menjadikan tubuhnya tumpuan, melindungi bola, bertahan dari kontak dengan bek, lalu memanfaatkan duel untuk kembali bergerak maju. Tubuhnya seolah diciptakan untuk mendominasi, setiap gerakannya menyimpan tenaga yang siap meledak. Kesan itu terasa di stadion sama seketika dengan bunyi tendangannya yang menghantam mistar atau bola yang bersarang di gawang.

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Selebrasinya pun menjadi bagian dari kekuatan itu. Pada Batistuta, selebrasi tak pernah tampak seperti aksi tambahan setelah mencetak gol, melainkan kelanjutan alami dari apa yang baru saja terjadi. Larinya menuju bendera sudut, pose bak pejuang yang kelak bahkan diabadikan menjadi patung di bawah Curva Fiesole, serta gerakan menembakkan senapan mesin untuk merayakan gol: gambar-gambar berbeda yang disatukan oleh energi dan intensitas yang sama, tanpa sedikit pun kesan menahan diri. Ia bukan sekadar penyerang yang mencetak gol, melainkan sosok yang seolah harus meluapkan sesuatu setiap kali bola masuk ke gawang.

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Di balik selebrasi senapan mesin itu, ada kisah yang memperlihatkan sisi lebih pribadi dari Batistuta. Luciano Dati, pemijat yang telah lama bersama Fiorentina, memiliki hubungan istimewa dengannya. Ia bahkan menyusul Batistuta ke Prancis saat Piala Dunia 1998, berhasil menemuinya dan merawatnya diam-diam di pemusatan latihan Argentina. Dari kedekatan itu lahir pula julukan 007: Dati meminta dibuatkan kaus dengan angka tujuh berbentuk pistol dan, sambil bercanda, mengajak Batistuta menembaknya setiap kali mencetak gol. Sang penyerang tengah mengikuti usul itu dan pada 20 September 1998, di Vicenza, untuk pertama kalinya merayakan gol dengan menirukan gerakan menembakkan senapan mesin. Sejak saat itu, gerakan tersebut menjadi salah satu ciri khasnya. Di kaus Batistuta juga ada penghitung gol yang diperbarui Luciano Dati setiap kali ia mencetak gol, seakan memperlihatkan, dari pertandingan ke pertandingan, upaya tanpa henti yang bagi penyerang tengah asal Argentina itu tampaknya tak memiliki garis akhir. Dalam selebrasi-selebrasi itu, tersimpan pula ikatan dengan seseorang yang terus mendampinginya jauh dari sorotan.

Namun, kisahnya tidak hanya terdiri dari momen-momen yang langsung membekas dalam ingatan bersama. Terkadang penampilan luar biasa pun bisa tersisih ketika sesuatu yang kelak menjadi ikonis terjadi dalam pertandingan yang sama. Pada 21 Juni 1994, di Piala Dunia yang berlangsung di Amerika Serikat, Argentina menghadapi Yunani dan menang 4-0: Batistuta mencetak tiga gol, dua pada babak pertama dan satu lewat penalti menjelang akhir laga. Namun, pertandingan itu terutama dikenang karena selebrasi lain, milik Diego Maradona setelah gol ketiga Argentina. Sang Diez berlari ke arah kamera dan meneriakkan seluruh kegembiraannya, menciptakan salah satu gambar paling terkenal dari turnamen itu. Hat-trick Batistuta tercatat dalam laporan pertandingan, sementara adegan Maradona terus hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikan Piala Dunia tersebut. Tentu saja, ini tidak mengurangi kehebatan Diego. Namun, tetap terasa ganjil bahwa hari ketika penyerang tengah Argentina itu mencetak tiga gol justru lebih lekat dengan aksi orang lain. Begitulah ingatan sepakbola bekerja: memilih satu gambar dan menempatkan segala hal lain, bahkan sebuah hat-trick, sedikit di belakangnya.

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Ada pula gambaran lain yang sangat berbeda dalam kisah Batistuta dan Fiorentina. Pada 7 Februari 1999, di Franchi, Fiorentina menghadapi Milan dalam pertandingan yang berakhir 0-0 dan menjadi titik balik dalam musim tim asuhan Giovanni Trapattoni, yang saat itu masih memuncaki klasemen. Menjelang akhir laga, Batistuta melesat ke arah gawang, tetapi larinya mendadak terhenti: lutut kirinya cedera dan sang penyerang tengah harus meninggalkan lapangan. Sulit untuk tidak menyandingkan dua gambaran itu: sang pencetak gol yang menerjang ke arah gawang dan tubuhnya yang terhenti di rumput Franchi. Sebab, pada saat yang sama, laju Fiorentina menuju gelar Scudetto pun seolah terhenti, padahal publik Firenze mulai membayangkan gelar itu bisa diraih. Cedera tersebut bukan satu-satunya alasan mimpi itu akhirnya pupus, dan tim tetap menutup kompetisi di peringkat ketiga. Namun, momen ketika ia terjatuh itu tetap menjadi gambaran kuat tentang sebuah musim dan sebuah kota yang, tepat ketika tampak mampu melangkah sampai akhir, tiba-tiba harus menghadapi rintangan besar.

Gelar yang dikejarnya di Firenze tanpa pernah berhasil diraih akhirnya datang bersama Roma pada musim 2000/01. Batistuta menyumbang 20 gol di liga dan juga mencetak gol pada pertandingan terakhir, kemenangan 3-1 atas Parma yang memberi Roma gelar ketiga mereka. Itu kemenangan yang berbeda dari impiannya saat berseragam Fiorentina, setelah bertahun-tahun ia membawa sebuah tim dan sebuah kota mengejar tujuan yang tak kunjung tercapai. Namun, gelar itu melengkapi perjalanan seorang penyerang tengah yang meninggalkan jejak mendalam di mana pun ia bermain. Di Roma, ia akhirnya meraih Scudetto tanpa menghapus ikatan yang terbangun di Firenze, tempat namanya telah berarti lebih dari sekadar nama seorang penyerang hebat.

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Maka, kalimat itu tetap terasa mengejutkan bagi siapa pun yang beruntung pernah menyaksikannya bermain: ia tidak menikmatinya, tidak membiarkan dirinya menikmatinya, karena merasakan tanggung jawab terhadap mereka yang telah membeli tiket untuk menontonnya. Mungkin justru itulah yang membuat kenangan akan Batistuta sebagai pemain semakin istimewa. Ketika ia menjalani sepakbola dengan keseriusan penuh, disiplin, dan rasa lapar yang mendorongnya untuk selalu menuntut lebih dari diri sendiri, di depan layar dan di tribune ada orang-orang yang menikmati permainannya, larut dalam emosi, dan menunggu tendangan berikutnya seolah sesuatu yang tak akan terulang bisa terjadi.

Barangkali Gabriel Batistuta memang tidak menikmati bermain sepakbola. Namun, yang pasti, ia membuat kita menikmatinya.

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Dan penulis selalu kembali ke sana: ke rumah tepi laut itu, ke televisi itu, dan ke seorang anak yang belum bisa menjelaskan alasannya, tetapi sudah tahu bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda: "Bagaimana bisa dia jauh lebih hebat daripada yang lain?" Lebih dari 30 tahun telah berlalu, dan pertanyaan itu tak kehilangan kekuatannya.