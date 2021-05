Masuk Hall Of Fame Liga Primer, Eric Cantona: Saya Tidak Kaget

Legenda Manchester United Eric Cantona menegaskan dia "tidak terkejut" setelah namanya masuk ke dalam Hall of Fame Liga Primer, dengan mantan rekan satu timnya Roy Keane juga dilantik ke dalam daftar.

Pencetak gol terbanyak liga sepanjang masa Alan Shearer dan bintang Arsenal Thierry Henry menjadi yang perdana meraih penghargaan tersebut, disusul duo United itu dalam Hall of Fame Liga Primer, yang dijuluki sebagai penghormatan tertinggi yang diberikan kepada para pemain di Liga Primer.

Duo Setan Merah itu kini telah bergabung dengan Sheare dan Henry sebagai pemain ketiga dan keempat yang termasuk dalam susunan pemain bergengsi, dengan memberikan tanggapan yang dianggap tidak sopan ketika dianugerahi penghargaan, Selasa (18/5) waktu setempat.

Apa kata Cantona?

Pria asal Prancis itu menjadi bintang di Old Trafford antara 1992 dan 1997, dilansir dari laman resmi Liga Primer, Cantona berkata: "Saya sangat senang dan sangat bangga, tetapi di waktu yang sama, saya tidak terkejut."

"Saya akan terkejut jika saya tidak terpilih."

"Saya merasa beruntung bisa bermain di klub ini (Manchester United), dengan pemain luar biasa, manajer hebat dan penggemar yang mengagumkan."

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



👑 Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa