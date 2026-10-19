Di malam yang semestinya berjudul kemenangan besar Real Madrid, laga Los Blancos melawan Sevilla berubah menjadi badai kontroversi perwasitan, menyusul sebuah insiden mencurigakan yang melibatkan pemain Turki Arda Guler, memicu kemarahan suporter Andalusia dan mendorong media Spanyol melancarkan serangan terhadap sistem perwasitan serta teknologi video.

Real Madrid meraih kemenangan besar atas tamunya Sevilla dengan skor 4-1 pada Minggu malam, dalam laga yang membuat mereka mempertahankan posisi puncak bersama Barcelona. Namun bukan hanya hasil akhir yang menjadi bahan perbincangan, melainkan sebuah momen pada menit ke-22 yang mampu mengubah segalanya.

Dalam sebuah insiden jauh dari bola, Guler melakukan pelanggaran dengan sikutnya terhadap pemain Sevilla, Peque, dalam sebuah tindakan yang bagi semua orang tampak layak diganjar kartu merah langsung. Namun wasit pertandingan, Mateo Busquets Ferrer, hanya memberinya kartu kuning. Ironi yang mengejutkan adalah pemain yang sama yang lolos dari kartu merah justru menjadi pembuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-30, berubah dari calon pemain yang diusir menjadi bintang pertandingan.

Pemandangan ini memicu kemarahan luar biasa di kubu Sevilla, hal yang diungkapkan dengan jelas oleh jurnalis terkenal radio Cadena SER, Miguel Angel Chazarri, saat tampil dalam program "Carrusel Deportivo".

Chazarri berkata dengan nada marah: "Saya sudah memperkirakan penampilan wasit, hal itu sama sekali tidak mengejutkan saya, karena Real Madrid terus-menerus melakukan tekanan dan gangguan. Ketika Real Madrid melepaskan tekanannya, sulit bagi wasit mana pun untuk tetap tenang. Saya tidak meminta siapa pun menjadi pahlawan, tetapi mereka semestinya menjadi profesional yang baik, dan saya memahami bahwa wasit di bawah tekanan seperti itu mungkin tidak mengambil keputusan yang tepat."

Ia menambahkan dengan mengkritik apa yang ia sebut sebagai "perwasitan yang nyaman": "Saya pikir mereka melakukan perwasitan yang nyaman, perwasitan yang diminta malam ini, dan tentu saja perwasitan yang paling cocok untuk karier profesional mereka. Karena pertandingan ini akan segera dilupakan, dan besok ceritanya berakhir."

Namun poin yang dianggap Chazarri paling berbahaya dan paling mencurigakan bukanlah keputusan wasit di lapangan, melainkan apa yang terjadi di dalam ruang teknologi video asisten (VAR).

Ia bertanya dengan nada protes: "Yang membuat saya heran adalah disembunyikannya gambar, manipulasi televisi ini, saya benar-benar tidak tahu dari mana asalnya atau mengapa itu terjadi. Ini hal yang memalukan dan tak ada preseden sebelumnya. Padahal stadion dikelilingi kamera yang bisa menentukan posisi hampir setiap area di dalamnya, tampaknya ruang video tidak menemukan satu pun rekaman jelas yang membenarkan pengusiran pemain Real Madrid!"

Jurnalis veteran itu melanjutkan serangannya: "Apa yang terjadi hari ini sangat serius. Sevilla pernah menyaksikan beberapa hal di Bernabeu, suatu kali Modric mendorong James dan itu layak penalti, itu mengerikan, tetapi apa yang terjadi hari ini melampaui semua itu."

Ia menambahkan: "Setelah pertandingan, kami tidak memiliki gambar dari apa yang jelas-jelas terlihat sebagai sebuah pelanggaran. Kami tidak tahu di mana sikut itu mendarat, apakah di leher, wajah, mulut, atau dada, tetapi jelas bahwa Guler melayangkan sikut dan pertandingan terus berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Tingkat kemarahan di antara suporter Sevilla saat ini sudah melampaui semua batas."

Chazarri menutup pernyataannya dengan memuji sikap pelatih Sevilla, Luis Garcia Plaza, menggambarkan konferensi persnya setelah pertandingan sebagai "luar biasa dan hebat", di mana ia menjelaskan segalanya dengan jelas dan mengakui bahwa Real Madrid berhak menang, namun pada saat yang sama ia menegaskan bahwa peluang timnya untuk membawa pulang poin akan berlipat ganda jika Los Blancos bermain dengan sepuluh pemain.

Kritik ini muncul di tengah berpekan-pekan keluhan berulang dari Real Madrid terhadap perwasitan, terutama setelah derbi melawan Atletico Madrid, di mana klub putih itu memulai kampanye tekanan yang terus berlanjut. Hal inilah yang menurut para pengamat membuat tugas memimpin pertandingan mereka menjadi lebih sensitif dan rumit bagi para wasit.



