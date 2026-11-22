Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gelandang Villarreal Santi Comesana melontarkan kritik tajam terhadap pengaruh klub-klub terbesar Spanyol setelah timnya kalah dramatis dari Barcelona. Tim tamu kehilangan keunggulan dua gol akibat kemerosotan pada babak kedua. Villarreal pun kecewa dengan kepemimpinan wasit di Spotify Camp Nou.

Iklan

Tekanan memuncak di Camp Nou

Comesana tak menahan diri saat menilai pertandingan seusai laga. Ia menilai kinerja wasit sangat terpengaruh oleh desakan terus-menerus dari kubu tuan rumah. Sang gelandang menunjuk sejumlah kejadian pada babak pertama ketika tekanan dari para pemain Barcelona tampak memengaruhi keputusan wasit.

"Pada babak pertama, ada 7 pemain Barcelona yang memprotes wasit. Itu memengaruhinya," kata Comesana dalam wawancara terbuka dengan DAZN. Situasi itu tampaknya menjadi awal babak kedua yang, menurut tim tamu, sangat menguntungkan tuan rumah saat mereka berupaya kembali ke pertandingan.

Kekecewaan kubu Villarreal bersumber dari apa yang mereka anggap sebagai perubahan ketegasan wasit setelah turun minum. Comesana mencatat perubahan dalam cara pelanggaran diputuskan begitu kedua tim kembali ke lapangan. "Pada babak kedua, ia mulai memberi kami kartu. Ia memutuskan empat pelanggaran beruntun yang patut dipertanyakan. Lalu ada sepak pojok, padahal seharusnya tendangan gawang," tambahnya, menyoroti rangkaian keputusan kecil yang merugikan Villarreal.

Dampak psikologis kebangkitan Barcelona

Titik balik pertandingan tiba pada babak kedua ketika anak asuh Hansi Flick akhirnya menembus pertahanan Villarreal. Meski tim tamu sebelumnya terlihat nyaman dengan keunggulan 2-0, gol pertama tuan rumah membuat ketangguhan pertahanan mereka runtuh sepenuhnya.

Iklan Iklan

Comesana mengakui dampak mental gol pertama itu tak bisa diabaikan, terutama mengingat situasi yang mengawalinya. "Gol pertama Barcelona menghancurkan kami secara psikologis. Gulácsi tidak menyentuh bola dan mereka memberikan sepak pojok," jelas sang gelandang, mempertanyakan keputusan sepak pojok yang mendahului kemenangan spektakuler 3-2 Barcelona.

Topik Terkait

Sepak pojok itu menjadi pemicu periode dominasi ketika tuan rumah mencetak tiga gol hanya dalam sepuluh menit. Rentetan serangan tersebut menghantam Villarreal, yang tiba-tiba merasa setiap keputusan dalam situasi yang seimbang berpihak kepada lawan. Bagi Comesana, pengalaman itu terasa terlalu familier. Ia membandingkannya dengan lawatan-lawatan sebelumnya ke stadion-stadion terbesar di Spanyol.

Kritik terhadap raksasa La Liga

Bagian paling tajam dari kritik Comesana adalah pernyataannya bahwa Barcelona dan Real Madrid secara sistematis menekan wasit untuk mendapatkan keuntungan. "Hal yang sama terjadi pada kami di Bernabeu. Tekanan yang diberikan Barcelona dan Real Madrid kepada wasit sangat besar," ujarnya.

Iklan

Pada akhirnya, Villarreal harus menelan kekalahan menyakitkan setelah kebangkitan dramatis Barcelona pada babak kedua membuat tuan rumah tetap memimpin klasemen. Meski disiplin secara taktik pada babak pertama, tim tamu akhirnya tak mampu membendung gelombang serangan tanpa henti dari Lamine Yamal dan rekan-rekannya. Sementara Barcelona merayakan tiga poin penting dalam persaingan gelar, Villarreal hanya bisa menyesali apa yang mereka yakini sebagai kesalahan wasit yang seharusnya bisa dihindari.